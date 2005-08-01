مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش :

دبير كل سرنوشت ساز مجمع روحانيون مبارز، نگاه ها به سمت خاتمي و موسوي خوئيني هاست

معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران : حال عمومي اكبر گنجي مساعد است

تاريخ اعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي



آسيا:

چين و روسيه نيروگاه هسته اي شناور مي سازند

رييس انجمن توليد كنندگان فولاد، يك خبر بد داد، توليد فولاد متوقف مي شود اگر...

نخست وزير لبنان وارد سوريه شد



اعتماد:

پايان عصر اصلاح طلبي دولتي

فينال پرونده هسته يي يا آغاز بازي جديد

دبير كل حزب موتلفه: دوري گروه هاي دوم خردادي را از دولت آتي به نفع انقلاب نمي دانم



ابرار:

در خصوص ارايه پيشنهاد اروپا به ايران ؛ وزارت امور خارجه: فرصت تمام شد

يك نماينده: در مذاكرات هسته اي ضعيف عمل كرديم

معاون سازمان انرژي اتمي : راه اندازي مجدد تاسيسات اصفهان قطعي شده است



ايران:

آصفي : آغاز فعاليت تاسيسات هسته اي اصفهان قطعي است

رييس جمهوري از تلاش تيم مذاكره كننده هسته اي تشكر كرد



ابتكار:

گزارش اختصاصي ابتكار در گفتگو با تصميم سازان پرونده هسته اي ، پايان ضرب الاجل ايران به اروپا

در صورت مفقود شدن و سوختن؛ سيم كارت مشتركان تلفن همراه بيمه مي شود

معاون آموزشي وزارت علوم خبر داد: افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها



پول :

نحوه بازپرداخت اقساط ماهانه و روش تقسيط انتخابي ، رونق ساخت و ساز باوام 18 ميليوني

دانش جعفري ؛ معاون اول تركيب احتمالي كابينه آينده

150 يا 600 هزار تن ؟ صادرات سيمان در بهار امسال



توسعه :

كابينه احمدي نژاد شنبه معرفي مي شود

در پنجاهمين روز از اعتصاب غذا شدت گرفت، تلاش اصلاح طلبان براي آزادي گنجي

سيد محمد خاتمي : بارها خدمتگزاران ملت مورد اتهام وحمله قرار گرفتند



جوان:

تاسيسات هسته اي اصفهان امروز فك پلمب مي شود

نيمي از داوطلبان دانشگاه ها پذيرفته مي شوند

به منظور فروش واحد هاي مسكوني انبوه سازان ، آغاز پرداخت وام مسكن 18 ميليوني



جام جم:

به منظور رايزني با نمايندگان ارايه شد، اسامي وزيران پيشنهادي احمدي نژاد در مجلس

ايران در نامه رسمي به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد، فك پلمب U.C.F اصفهان

معاون آموزشي وزارت علوم خبر داد: شانس قبولي امسال در دانشگاه ها " يك به دو" شد



جمهوري اسلامي :

با پايان يافتن ضرب الاجل ايران به اروپا انجام مي شود، فك پلمب نيروگاه هسته اي اصفهان

سخنگوي قوه قضاييه: فعاليت شهروندان براي شركت گلدكوييست تخلف محسوب مي شود

دكتراكبري معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگوي اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي : 2 ميليون نفر دركشور توان درمان خود را ندارند



جهان اقتصاد:

آصفي اعلام كرد: آغاز مجدد فعاليت مركز اصفهان

عبده تبريزي : دخالتي در افزايش سرمايه شركت ها نمي كنيم

براي ايجاد اشتغال اختصاص يافت، 400 ميليارد ريال اعتبار براي سه استان كشور



جهان صنعت:

محمد جواد ظريف: آنچه تاكنون در مذاكرات به دست آمده تصميم نظام بوده است

رييس انجمن توليد كنندگان فولاد نسبت به تعطيلي كارخانه ها هشدار داد، فولاد سازان خصوصي در دره مرگ

شاخص كل قيمت سهام ديروز 94 واحد افت كرد



حمايت:

دكتر صدر: تقويت بيمه ها سبب ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي خواهد شد

سخنگوي قوه قضاييه: دستگاه قضايي به دنبال پرداخت خسارت شاكيان گلدكوييست است

چمران: گزينه هاي تصدي پست شهردار تهران از 30 نفر به 60 نفر رسيده است



خراسان :

اصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد، پايان مهلت اروپا، آغاز فعاليت تاسيسات اصفهان

كريمي راد: اتهام سلطاني افشاي اسرار پرونده جاسوسان هسته اي است

راي ديوان عدالت اداري درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد



خبر:

زنگنه خبر داد؛ قرارداد نهايي توسعه فاز 12 پارس جنوبي با پتروپارس امضا شد

خاتمي در پاسخ به گزارش روحاني : عملكرد گروه مذاكره كننده افتخاري ديگر در كارنامه افتخارات ملي است

انگليس ، ايتاليا و اسپانيا به جمع خريداران گاز ايران پيوستند



دنياي اقتصاد :

جزييات نحوه پرداخت وام و بازپرداخت اقساط ، پرداخت وام مسكن 18 ميليون توماني آغاز شد

سخنگوي وزارت امورخارجه اعلام كرد: مهلت اروپا امروز تمام مي شود

درگزارش مفصل روحاني به خاتمي تشريح شد، پرونده هسته اي از آغاز تا امروز



رسالت :

دكتر حداد عادل رييس مجلس : هيچ كس حق ندارد ملت ايران را از فعاليتهاي هسته اي محروم سازد

رييس دبير خانه شوراي عالي جوانان : دولت طي سالهاي 76 تا 82 براي جوانان فرصت سوزي كرد

آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه : ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حربه اي پوسيده است



سياست روز:

فعاليت هسته اي ، امروز در اصفهان آغاز مي شود؛ ناتواني غرب در برابر اقتدار ايران

با تلاش مجمعي ها براي تعيين دبير كل جديد؛ انتخاب سيد محمد خاتمي قوت گرفت

سخنگوي قوه قضاييه: همكاري با شركت گلد كوئيست تخلف است؛ گلدكوييست ؛ توهم پولدار شدن



شرق :

رييس مجلس: تعليق دائم را نمي پذيريم

نماينده ايران در سازمان ملل متحد ، مسئوليت نقض توافق پاريس با اروپايي ها است

پايان تعليق در اصفهان



كيهان:

گزارش كيهان از آخرين تحولات در پرونده هسته اي ، ايران تعليق را مي شكند اروپا دست به دامن مالزي شد

همدست شيرين عبادي جاسوس از اب در آمد

كارشناس آلماني : ايراني ها فهميده اند نبايد در برابرغرب كوتاه بيايند



كاروكارگر:

مهلت اروپا تمام شد، آغاز شمارش معكوس براي اقدام عملي از سوي ايران

طرح فعال شدن هيات منصفه مطبوعات اصلاح و تصويب شد

سعيدي : اروپا درحال نقض تعهداتش در قبال ايران است



همبستگي :

تازه ترين اظهارات مقامات ايران درباره فعاليت هاي هسته اي ، فرآوري اورانيوم همراه با ادامه تعليق

فردا برگزار مي شود: نشست غير علني اصولگرايان مجلس براي بررسي كابينه آينده

سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد، به دنبال وقفه و تاريكي در روابط با اروپا نيستيم



همشهري:

سخنگوي وزارت امور خارجه : فعاليت هسته اي در مركز اصفهان امروز آغاز مي شود

تجليل اهل فرهنگ و انديشه از خاتمي

ديوان عدالت اداري : ثبت و نقل وانتقال خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي غير قانوني است



هدف و اقتصاد:

بانك جهاني : ايران همچنان موتور رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقاست

توسط مدير عامل بانك مسكن: شرايط اعطاي وام 18 ميليون توماني مسكن اعلام شد

شيباني : لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به تصويب رسيد