علی غفاری کارگردان سینمای ایران درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مدتی است پیش‌تولید کار را آغاز کردیم البته هنوز در حال تکمیل فیلمنامه نیز هستیم. تمام فیلمبرداری این فیلم که درباره یک خانواده لبنانی است در همین کشور فیلمبرداری خواهد شد.

وی افزود: جالب است بدانید خانواده عامر از شهدای معروف لبنان هستند که در برابر اشغال رژیم صهیونیستی مقاومت زیادی کردند. فیلم در سال 1985 در جنوب لبنان می گذرد که یک خانواده در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت می کنند. متن به یک نویسنده لبنانی تعلق دارد و محمود غلامی دوباره آن را بازنویسی کرده است.

غفاری به هماهنگی‌های صورت گرفته در لبنان اشاره کرد و توضیح داد: پیش‌تولید فیلم در لبنان آغاز شده است و من تا کنون برای شروع کار سه بار به این کشور سفر کرده ام. "خانواده عامر" متعلق به یک شرکت لبنانی است که سرمایه گذاری ان را برعهده دارند اما عوامل اصلی پشت دوربین قرار است از ایران انتخاب شوند.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران گفت: بازیگران از کشور مصر، لبنان و سوریه انتخاب می شوند. به هر حال این روزها منتظر دریافت پروانه ساخت هستیم تا بتوانم امکان اکران در ایران را فراهم کنم و همچنین از تجهیزات فنی داخل نیز استفاده کنم.

وی تاکید کرد: فیلم پیش‌تولید طولانی دارد و تا کنون هیچ یک از عوامل قطعی نشده اند. دو ماه دیگر پیش تولید طول می کشد و با این شرایط فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نخواهد شد.

"استرداد" کار قبلی این کارگردان نیز به زودی اکران عمومی خواهد شد. در این فیلم حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان و... بازی می کنند.