هيچكس نمي خواهد خبرنگار اجتماعي باشد

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر، خبرنگاري حرفه مقدسي است ، اما متاسفانه عواملي مانند مشكلات معيشتي و حقوق پايين، عدم حمايت از سوي مديران رسانه ، توقيف و تعطيلي رونامه ها و... باعث شده تا خبرنگاران مجبور شوند براي گذران زندگي خود به مشاغل كاذب روي آورند و ديگر مانند گذشته مشكلات مردم و آسيبهاي مختلفي كه آنها را تهديد مي كند مهم نباشد و فقط سعي مي كنند موضوعاتي ساده كه وقت كمتري را نيز مي گيرد براي تهيه خبر و گزارش انتخاب كنند.

خبرنگاران اجتماعي ، مظلوم ترين خبرنگاران هستند. اين جمله اي است كه اكثر روزنامه نگاران به آن معتقدند و دليل آن را نيز دغدغه هاي معيشتي ، سختي كار و استرس ناشي از آن مي دانند. امروزه احساس مي شود نبود امنيت شغلي علاوه بر كاهش انگيزه كاري ، برروي كيفيت فعاليتهاي آنان نيز تاثير گذاشته است .

رويارويي با مشكلات افراد مختلف جامعه باعث مي شود ، اضطراب ، استرس و فشار روحي بسياري به خبرنگاراجتماعي وارد شود ، بدون اينكه مورد حمايت قرار گيرند و همين امر مانع از افزايش كيفيت خبر و گزارشها شده است...

خبرنگاران اجتماعي بايد مورد حمايت بيشتري قرار گيرند

سردبير روزنامه خبر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: خبرنگاران اجتماعي برخلاف حوزه هاي ديگر بدليل اينكه در حوزه هاي فاقد جذابيت فعاليت مي كنند و هميشه با معضلات و مشكلات مردم و صحنه هاي خشن سر و كار دارند و از همين رو از نظر روحي شرايط مناسبي ندارد و گوشه نشين و دچار مشكلات اجتماعي شده اند به همين دليل نياز به حمايت هاي همه جانبه بيشتري نسبت به خبرنگاران ديگري دارند.

احمد مددي مي افزايد: امروزه خبرنگاران حوزه هاي مختلف به خصوص اجتماعي به شدت از فقر مالي رنج مي برند و همين عامل باعث مي شود نتوانند به درستي به مسايل و مشكلات مهم اجتماعي كه مردم با آنها دست به گريبان هستند، بپردازند و آن را انعكاس دهند.

وي خاطر نشان مي كند: خبرنگاران ما داراي تفكر خوب و مناسبي هستند و با ايجاد كلاسهاي آموزشي و زبان تخصصي و سرمايه گذاري در دنيا نمونه خواهند شد.

سردبير روزنامه خبر تاكيد مي كند: تهيه خبر براي خبرنگاران اجتماعي دشوارتر از ديگر خبرنگاران است و بخصوص خبرنگاران زن رسانه ها به سختي برخي خبرها را تهيه مي كنند، بنابراين آسيب بيشتري نيز مي بينند.

وي ادامه مي دهد: هنگامي كه خبرنگاران يك مساله اجتماعي را افشاء و آن را درج مي كنند در صورت شكايت با عدم حمايت مديرمسوول روزنامه روبرو مي شود و اين امر مشكل آنها را دوچندان مي كند.

وي تنها راه حمايت از خبرنگاران را تهيه طرح و لايحه قانوني براي آنها دانسته و مي گويد: بايد با تهيه لايحه قانوني تسهيلات ، امكانات و خدمات ويژه اي براي خبرنگاران در نظر گرفته شود.

عدم ارايه اطلاعات و آماردرست ؛ مهمترين مشكل خبرنگاران اجتماعي

دبير سرويس اجتماعي خبرگزاري فارس نيز مهمترين مشكل خبرنگاران اجتماعي را ارايه اطلاعات پراكنده ، متعدد و متناقض از سوي مسوولين عنوان كرده و مي گويد: در حوزه اجتماعي اطلاعات واقعي به خبرنگاران داده نمي شود و اطلاعات ارايه شده نيز در بسياري موارد متناقض و پراكنده است و يك منبع خبري ممكن است آمارهاي متععدي ارايه كند.

ابوالفضل فيضي خواه ادامه مي دهد: حساسيت اين مسايل و ارايه آمارها در بخشهاي بهداشت و درمان ، بيكاري جوانان ، معضلات وآسيب هاي اجتماعي ، فقر و... بيشتر از ساير حوزه ها است و مسئولان با توجيه فعاليتهاي خود سعي مي كنند آمار درست و واقعي ندهند و آماري ارايه كنند كه به نظر بيايد كاري انجام داده اند.

دبير اجتماعي خبرگزاري فارس به نحوه انعكاس مشكلات مردم در مطبوعات اشاره كرده و تصريح مي كند: حوزه اجتماعي يكي از حوزه هايي است كه مردم علاقه مند هستند بيشتر اظهارنظر كنند، اما مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مسايل اجتماعي درست مطرح نمي شوند و با موضوعات سليقه اي برخورد مي شود .

فيضي خواه مي گويد: طرح اين مسايل برعهده خبرنگاران اجتماعي نيست و دست اين افراد براي انعكاس و پيگيري موضوعات مختلف باز نيست و رسانه هاي ما در برخي از مسايل اجتماعي توجه لازم را ندارند.

وي خاطر نشان مي كند: موضوعات و مشكلات اجتماعي بايد پس از مدتي دوباره و درست مطرح شوند تا بتوان توجه مسئولان را جلب كرد و به طريقي آن مساله را سر و سامان داد.

وي به سياسي كردن مسايل اجتماعي اشاره مي كند و مي گويد : هم اكنون رسانه ها با وارد كردن مسايل سياسي در حوزه اجتماعي باعث مي شوند آن طور كه لازم است به مسايل اجتماعي و مشكلات مردم پرداخته نشود و همين امر موجب بروز مشكلات بيشتر مردم خواهد شد.

كمبود خبرنگار در حوزه اجتماعي رسانه ها

دبير اجتماعي روزنامه حيات نو به بحران كمبود خبرنگار در حوزه هاي اجتماعي اشاره كرده و مي گويد : در حال حاضر بدليل رويارويي نزديك خبرنگاران حوزه هاي اجتماعي با مشكلات و معضلات مردم ديگر خبرنگاران تمايلي براي فعاليت و تهيه خبر در سرويسهاي اجتماعي رسانه ها را ندارند و همچنين بي توجهي و فراموش شدگي هاي اين حوزه باعث شده تا بشدت با فقر نيرو در اين حوزه مواجه شويم.

مهرداد خليلي مي افزايد: از سوي ديگر روابط عمومي ها نيز به مطالب اجتماعي روزنامه ها توجهي نمي كنند و مديران و مسئولين دستگاه هاي اجرايي نيز خود را مقيد به پاسخگويي نمي دانند . همين امر باعث مي شود مشكلات مردم نه تنها حل نشود بلكه روز به روز نيز افزايش پيدا كند و همچنين در حال حاضر حوزه هاي اجتماعي به خاطر سياسي كاري تضعيف شده است.

وي خاطر نشان مي كند: چنانچه رسانه ها مي خواهند از بحران فعلي و كمبود مخاطب خارج شوند بايد تعريف دقيقي از مسايل اجتماعي داشته باشند وهمچنين همبستگي ميان رسانه ها نيز مي تواند از بروز برخي چالشها و مشكلات در جامعه جلوگيري كند.

در هر حال آنچه گفته شد، نشاندهنده سختي كاري حرفه روزنامه نگاري به خصوص خبرنگاران حوزه هاي اجتماعي است. به نظر مي رسد تنها راهي كه مي توان براي كاهش مشكلات مالي و معيشتي و بالابردن كيفيت كاري و خبري آنها انجام داد ، در درجه اول حمايت مالي از آنها بوده تا خبرنگاران مجبور نباشند همزمان در چندين نشريه و رسانه كار كنند و اقدام ديگر نيز استفاده از روشهاي مختلف براي بالابردن انگيزه كاري و سطح اطلاعات و دانش در خبرنگاران و ارايه به موقع موضوعات و بيان مشكلات واقعي مردم است.