فعاليت 76 مركز مشاوره طلاق در كشور // جلوگيري از طلاق 15 هزار زوج توسط مراكز مشاوره

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: سازمان بهزيستي به منظور جلوگيري از آسيب اجتماعي طلاق كه بعد از اعتياد مهمترين آسيب در خانواده ها محسوب مي شود مراكز مشاوره پيشگيري از آمار طلاق را راه اندازي كرده است.

وي در خصوص آمارهاي مراجعه به مراكز مشاوره در سال 84 خاطر نشان كرد: آمار ها هر 6 ماه يك بار منتشر مي شود بنابراين آمار مربوط به امسال هنوز جمع آوري نشده اما براساس اطلاعات و آمار سال گذشته در مجموع 81 هزار نفر به مراكز پيشگيري از طلاق مراجعه كرده اند كه مشاورين متخصص در اين مراكز توانسته اند از جدايي 14 هزارو 965 زوج جلوگيري كنند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به وجود 76 مركز مشاوره طلاق در كشور تاكيد كرد: از ميان اين تعداد 15 مركز مشاوره در دادگستري ودادگاههاي خانواده مستقر هستند، 34 مركز مشاوره در مراكز مداخله در بحران بهزيستي و 27 مركز نيز بصورت مستقل خارج از بهزيستي فعاليت مي كنند.

خباز گفت: خانواده ها و زوجهايي كه داراي مشكل هستند مي توانند با مراجعه به اين مراكز و صحبت با مشاورين به راه حل مناسبي براي از بين بردن مشكل خود دست پيدا كنند.

وي افزود: افزايش مراكز مشاوره طلاق يكي از برنامه هايي است كه قصد داريم امسال در سطح كشور اجرا كنيم.