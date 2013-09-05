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۱۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

شهنوازی:

بیش از یک میلیون نفر در تعاونی های سیستان و بلوچستان عضویت دارند

بیش از یک میلیون نفر در تعاونی های سیستان و بلوچستان عضویت دارند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: تعداد یک میلیون و 184 هزار و 705 نفر در استان عضو شرکت های تعاونی هستند.

عبدالجلیل شهنوازی در گفتگو با مهر مهر اظهار داشت: تعداد  چهار هزار و 152 شرکت تعاونی در بخش های مختلف از جمله مسکن، صنعتی، کشاورزی و خدمات در استان تشکیل شده که بیش از یک میلیون نفر در آن عضویت دارند.

وی با بیان اینکه این تعداد تعاونی برای 66 هزار و 32 نفر تاکنون فرصت شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: این تعداد اشتغالزایی در قالب شرکت های تعاونی در بخش ها و حوزه های متعددی از جمله صنوف خدماتی، حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، کشاورزی و مسکن بوده است.

وی با اشاره به عضویت 9 هزار و 299 نفر در تعاونی مسکن مهر در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این تعداد هشت هزار و 790 نفر در این رابطه تاکنون موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن شدند.

کد مطلب 2129428

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