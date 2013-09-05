بیش از یک میلیون نفر در تعاونی های سیستان و بلوچستان عضویت دارند

عبدالجلیل شهنوازی در گفتگو با مهر مهر اظهار داشت: تعداد چهار هزار و 152 شرکت تعاونی در بخش های مختلف از جمله مسکن، صنعتی، کشاورزی و خدمات در استان تشکیل شده که بیش از یک میلیون نفر در آن عضویت دارند.

وی با بیان اینکه این تعداد تعاونی برای 66 هزار و 32 نفر تاکنون فرصت شغلی ایجاد کرده است ادامه داد: این تعداد اشتغالزایی در قالب شرکت های تعاونی در بخش ها و حوزه های متعددی از جمله صنوف خدماتی، حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، کشاورزی و مسکن بوده است.

وی با اشاره به عضویت 9 هزار و 299 نفر در تعاونی مسکن مهر در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این تعداد هشت هزار و 790 نفر در این رابطه تاکنون موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن شدند.