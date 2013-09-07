3222 نفر در سیستان و بلوچستان تسهیلات مقاوم سازی دریافت کردند

عبدالرضا مراد زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: از تعداد 8 هزار و 118 فقره تسهیلات مقاوم سازی واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و هم چنین شهر های زیر 12 هزار نفر در سال 91 تنها تعداد 3 هزار و 222 نفر موفق به دریافت یا انعقاد قرار داد شدند.

وی عدم ابلاغ سهمیه برخی از بانک‌های عامل را اصلی ترین دلیل عدم جذب سهمیه تعیین شده عنوان کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی و تعامل ایجاد شده روند اختصاص تسهیلات مقاوم سازی درز این راستا افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در طی سال های گذشته میزان تسهیلات مقاوم سازی نیز افزایش داشته است عنوان کرد: این رقم در حال حاضر به میزان 125 میلیون ریال رسیده است.

مرادزاده در خصوص نحوه چگونگی پرداخت این تسهیلات نیز گفت: در این رابطه ناظران نظام فنی روستایی بنیاد مسکن در طی چهار مرحله اجرایی شامل پی‌سازی، دیوار چینی، احداث سقف و همچنین مرحله پایان کار نسبت به آزاد سازی این اقساط اقدام می کنند.