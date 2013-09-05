به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خلیل آباد از اختصاص 43 میلیارد ریال به شهرستان خلیل آباد از محل اعتبارات تملک دارایی های استان در سال جاری خبر داد.

علی اصغر مرادزاده در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: این میزان اعتبار برای 85 پروژه در قالب 16 فصل و 27 برنامه ی تدوین شده، صرف خواهد شد.

وی با اشاره به این که اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: اولویت استفاده از اعتبارات دستگاه های اجرایی، تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام است.

تشکیل یازده کمیته تخصصی ذیل ستاد مدیریت بحران جوین

فرماندار جوین از تشکیل 11 کمیته ی تخصصی ذیل ستاد مدیریت بحران این شهرستان خبر داد.

ابراهیم جدی کار هدف از تشکیل این کمیته ها را کاهش خطرات و خسارات ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه دانست و گفت: با تشکیل و عضویت دستگاه های اجرایی در کمیته های مرتبط، تقسیم کار منطقی میان ادارات صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این که طبق قانون برنامه ی پنجم توسعه دو درصد از اعتبارات پروژه های عمرانی شهرستان ها به مبارزه با بحران اختصاص یافته است ،خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد و چگونگی صرف اعتبارات کمیته ها به صورت ماهانه از سوی فرمانداری بررسی می شود.

فرماندار جوین از تهیه اطلس مکان نمایی توسط بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد و گفت: کلاس های آموزشی در زمینه مقابله با بحران با محوریت بنیاد مسکن برگزار خواهد شد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان

فرماندار مه ولات بر لزوم تبیین ارزش های دفاع مقدس به منظور ترویج روحیه ایثار و شهادت تاکید کرد.

علی حاجی عرب در جلسه ستاد هفته دفاع مقدس شهرستان با تاکید بر اهمیت مضاعف تحقق این مهم در مورد نسل سوم و چهارم انقلاب گفت: آشناسازی نوجوانان و جوانان با شرایط کشور در آن دوران و ایثارگری آحاد ملت ایران از مهم ترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان محسوب می شود.

وی آسیب شناسی برنامه های سال گذشته را برای افزایش غنای برنامه های امسال ضروری دانست و اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی بایستی با برنامه ریزی و به کارگیری تمام امکانات خود در جهت برگزاری باشکوه برنامه های امسال تلاش کنند.

منتخبان شوراهای اسلامی فارغ از مسائل سیاسی برای خدمت به مردم تلاش کنند

فرماندار سبزوار گفت: اعضای شوراهای اسلامی بایستی با همدلی و بدون دخالت در منازعات سیاسی برای خدمت رسانی به مردم برنامه ریزی و تلاش کنند.

قاسم شعبانی در مراسم تحلیف اعضای شورای شهر سبزوار با بیان این که رمز موفقیت هر مجموعه ای هماهنگی و همدلی است، اظهار داشت: اعضای شورا با همفکری از میان گزینه های موجود، شهرداری کاردان، متعهد و متخصص را برای این شهر انتخاب کنند.

وی بر لزوم توسعه ی فضاهای شهری تاکید و خاطر نشان کرد: از اعضای چهارمین دوره ی شورای اسلامی انتظار می رود در راستای تحقق این اهداف و به منظور ارائه ی خدماتی مطلوب تر از گذشته و با رعایت کامل ضوابط و مقررات کار خود را آغاز نمایند.

گفتنی ست در پایان این جلسه مراسم تحلیف و اتنخاب اعضای هیات رییسه چهارمین دوره شورای شهر برگزار و سید قاسم حسینی به عنوان رییس شورای شهر سبزوار انتخاب شد.