تصادفات ديروز يزد 10 زخمي بر جاي گذاشت/ كاهش 23 درصدي كشته شدگان حوادث ترافيكي

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمار ياد شده مربوط به وقوع 40 فقره تصادف در سطح معابر شهر يزد است كه از اين تعداد 9 فقره جرحي و 31 فقره خسارتي بوده است.

وي افزود: طبق بررسي‌هاي به عمل آمده، تخطي از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم توانايي راننده در کنترل وسيله نقليه، علت اصلي بيشتر تصادفات رانندگي شهرستان يزد بوده است.

وي همچنين از كاهش 23درصدي تعداد فوت شدگان حوادث رانندگي در مردادماه گذشته در يزد خبر داد و افزود: در چهار ماهه اول سال جاري ميزان تلفات حوادث جاده اي در محورهاي مواصلاتي استان 45 درصد كاهش داشته است.

امان اللهي با اشاره به اين ميزان كاهش افزود: با وجود کاهش تصادفات و تلفات سوانح رانندگي در سطح استان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم و ميزان توجه رانندگان نقش بسيار بالايي در پيشگيري خواهد داشت.

وي با اشاره به به ميزان تصادفات و تلفات جاده اي در مقايسه باساير كشورها تصريح كرد: ميزان تصادفات بسيار نگران کننده است و بايد کليه افراد جامعه و دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه تلاش كنند تا شاهد كاهش روزافزون حوادث و تلفات رانندگي باشيم.

وي با بيان اينکه در مردادماه سال جاري با كاهش 34 درصد وقوع تصادفات فوتي در تصادفات روبرو بوديم گفت: اين موفقيت ها نتيجه همکاري و مشارکت مسئولان و مردم با پليس است.

فرمانده انتظامي استان يزد به رانندگان و مسافران توصيه كرد: براي حفظ جان خود و ديگران به قوانين راهنمايي و رانندگي احترام گذاشته و از سرعت غير مجاز، سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ و ساير اعمال خطرساز اجتناب كرده تا شاهد حوادث تلخ نباشيم.