نتایج نهایی مسابقات والیبال المپیاد ورزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه نهایی والیبال این دوره از رقابت ها صبح روز پنجشنبه بین دو تیم فارس و آذربایجان شرقی برگزار شد و فارس توانست در سه ست پیاپی و با امتیازهای نزدیک به هم بازی را به نفع خود به پایان برساند. به این ترتیب فارس قهرمان این دوره از رقابت ها در رشته والیبال و آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد.

به دلیل استفاده تیم آذربایجان شرقی از بازیکن غیرمجاز ، مسابقه رده بندی انجام نگرفت و گلستان بدون انجام بازی به مقام سوم این دوره از رقابت ها رسید. پیش از این قرار بود بازی فینال بین دو تیم فارس و آذربایجان غربی برگزار شود که با توجه به اعتراض تیم آذربایجان شرقی، کمیته انضباطی به نفع تیم تبریزی رای داد و این تیم جایگزین آذربایجان غربی در مسابقات فینال شد.

همچنین بهزاد مرادی از گلستان به عنوان امتیازآورترین بازیکن، جاوید آل جواد از آذربایجان شرقی به عنوان بازیکن اخلاق، حسام تقیان از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین دریافت کننده و مرتضی جوادی از همین استان به عنوان بهترین سرویس زن انتخاب شد. از تیم استان فارس نیز سید ارسلان رضوی به عنوان بهترین مدافع و فرشاد قاسمی به عنوان بهترین پاسور انتخاب شدند. مربی تیم فارس نیز به عنوان بهترین مربی این دوره از رقابت ها انتخاب شد.

قابل ذکر است مسابقات والیبال سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی در طول یک هفته در سالن 27 خرداد تبریز برگزار شد و 9 داور تراز اول والیبال از جمله دو داور بین المللی و سه داور ملی به قضاوت این رقابت ها پرداختند. جوایز تیم های برتر نیز توسط دکتر محمد امین فرد، رئیس ستاد برگزاری المپیاد و صابر حیدرقلیزاده، قائم مقام ستاد برگزاری المپیاد اهدا شد.