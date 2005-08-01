تيم ايران مي تواند يكي از مدعيان جدي مسابقات دانشجويان جهان باشد

وي كه دانشجوي رشته تربيت بدني است به خبرنگار" مهر" گفت: تيم دانشجويان اوايل با مشكل بدني مواجه بود ، اما حالا راه افتاد و فكرمي كنم تا آخرهفته به آمادگي كامل برسند. وي افزود: ما هيچ شناختي از رقباي خود نداريم ، اما درمجموع ايران هم مي تواند يكي از مدعيان اين دوره از رقابتها باشد.

نادي درباره تيم جوانان ايران كه چند باربا دانشجويان بازي كرده است، گفت: تيم خوبي است كه زياد سرويس خراب مي كند و اين مساله مي تواند درمسابقه هاي جهاني به تيم ضربه بزند.

وي كه در مسابقه هاي جهاني سال 1999 عضو تيم جوانان ايران بود، در مقايسه بين تيم آن زمان و تيم كنوني گفت: آن دوره بازيكنان ما با تجربه تر بودند، ما محمد تركاشوند و بهنام محمودي را داشتيم اما تيم فعلي هم تيم خوبي است كه اگر خوب به بازي گرفته شوند به حتم جزو چهار تيم صعود كننده به دور پاياني واليبال قهرماني جوانان جهان در ويشاكاپانتام هندوستان خواهد بود.

نادي از سعيد معروف ، محمد محمد كاظم و محمد موسوي به عنوان ستاره هاي تيم جوانان ايران نام برد و ياد آورشد: اين بازيكنان آينده درخشاني خواهند داشت.