به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحاجيان با بيان اين كه كنسرسيوم بزرگ نفتي به راهبري شركت صاحب ليسانس ساخت دكل حفاري دريايي(صنايع فراساحل) با عضويت شركتهاي بزرگ صنعتي استان فارس با پيشنهاد مسئولين استان در سال 91 در پايتخت انرژي كشور تشكيل شده، اظهار داشت: اين كنسرسيوم توانست در تاريخ 12 مرداد ماه 92 مجوز قانوني ساخت دو عدد دكل حفاري دريايي را از سازمان گسترش صنايع ايران طبق مصوبه كارگروه نفت و گاز دولت اخذ كند.

وي تاكيد كرد: اين موفقيت بزرگ كه با تلاش و رايزني مسئولين استان خصوصا استاندار، مشاور نفت و گاز و مجمع نمايندگان فارس محقق شده براي استان فارس بركات بسيار زيادي در سطح ملي و جهاني خواهد داشت.

مشاور استاندار فارس در امور نفت و گاز با اشاره به اين كه دكل حفاري دريايي يكي از شناورهاي متحرك جهت حفاري در آب هاي كم عمق است، خاطر نشان كرد: اينگونه دكلها قابليت حفاري چاه هاي نفت و گاز تا عمق 30 هزار فوت را دارا هستند و كشور ما با توجه به در اختيار داشتن منابع سرشار نفت و گاز خصوصا ميادين بزرگ نفت و گاز در خليج فارس و داشتن ميادين بزرگ مشترك با كشورهاي همسايه نياز مبرم به در اختيار داشتن تعداد زيادي از اين نوع دكل هاي حفاري دارد.

حاجيان ادامه داد: همين احساس نياز باعث شد صنايع بزرگ كشور در ساليان گذشته عزم خود را برای دستيابي به تكنولوژي پيشرفته ساخت اين نوع دكل هاي حفاري جزم کنند كه نتيجه تلاش شبانه روزي متخصصان شركت صنايع فراساحل باعث پيوستن جمهوري اسلامي ايران به جمع چند كشور محدود سازنده jack up شد.

وي تاكيد كرد: اميدواريم با حمايت جدي مسئولان استاني بتوانيم باقيمانده مسير برای اخذ ساير مجوزها از وزارت نفت به منظور آغاز ساخت اين طرح بزرگ صنعتي در استان فارس را با موفقيت طي كنيم.