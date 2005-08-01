كامراني،داوري و اميني قوي ترين گارد راس هاي بسكتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" اولين فاكتور اين سه بازيكن در اردوهاي تيم هاي ملي ، تكيه برنظم و انضباط و پس از آن تلاش مضاعف و فعاليت فراوان و سنگين درتمرينات است . از آنجا كه قلب تپنده هرتيم بسكتبال را بايد گارد راس اين تيمها در نظر گرفت ، قابليتهاي بالاي اين سه بازيكن باعث مي شود كه همبازي هايشان در زمين مسابقه با اعتماد به نفسي مثال زدني در كنار آنان فعاليت كنند.

مهدي كامراني با ويژگي هاي منحصر به فرد خود از قبيل استارتهاي انفجاري ، پرشهاي بلند و عكس العملهاي سريع و توپ ربايي و البته پاسهاي منجربه گل كه تا قبل ازاين بزرگترين ويژگي اش دفاع مستحكم وي بود طي چند ماهه اخيردربه ثمر رساندن پرتابهاي سه امتيازي هم تبحري ويژه پيدا كرده كه انتظار مي رود درسال جاري نه تنها درمسابقات ليگ كشوربلكه درمسابقات آسيايي قطرستاره اي پرفروغ بوده و درجمع بهترين هاي آسيا قراربگيرد.

بنابراين دراين پست بهترين بازيكن تيم ملي ايران است . دركنار وي جواد داوري و اميراميني دوبازيكن جوان ديگري هستند كه با ويژگي هايي نزديك به كامراني به عنوان بهترين هاي تيم ملي دراين پست هستند كه علي رغم جواني ، از بسياري از با تجربه ها كه قبلا دراين پست شاخص بوده اند، پيشي گرفته اند.

علي باهران نيزازجمله گاردراس هايي است كه مي تواندپس از سه بازيكن دراين پست مطرح باشد. به غيراز قابليتهاي بالاي فني اين بازيكنان ، دوري از حاشيه ها و دل دادن به تمرينات تيم هاي ملي از عواملي هستند كه باعث شده اين بازيكنان ازهمتايان خود فاصله اي محسوس گرفته و ازهم اكنون براي ساليان سال ، جايگاه خود را با روندي كه طي مي كنند درتيم هاي ملي تثبيت كرده و سال به سال با تجربه اندوزي ، بيش از پيش به ستون هاي قابل اتكا تيم ملي تبديل شده وغيرقابل دسترس براي همتايان خود باشند. البته با تاكيد براينكه همينطور با انگيزه ادامه دهند و از حاشيه ها كه عده اي براي ازميدان بدركردن آنان ، بوجود مي آورند، دوري كنند.