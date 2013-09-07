اجرای طرح مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی در سال تحصیلی جدید

دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه های مختلف در حوزه های دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی گفت: دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه دانشجویی امسال برنامه های مختلفی برای دانشجویان در نظر گرفته، شعاری که برای سال تحصیلی جدید مطرح شده، دانشجوی موفق، اخلاق، علم و مهارت است.

وی ادامه داد: براساس این شعار دانشجویان باید در کنار تخصصی که فرا می گیرند، زمینه های مهارتی خود را نیز افزایش دهند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: مباحث اقتصادی و اشتغال از مباحث جدیی هستند و دانشجویان باید در کنار تخصصی که فرا می گیرند یک مهارت خاصی نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: درهمین رابطه مجموعه برنامه‌هایی با سازمان فنی حرفه‌ای برنامه ریزی شده که از سال گذشته به صورت آزمایشی شروع و امسال گسترده تر خواهد شد.

طهرانچی افزود: طرح مهارت افزایی دانشجویان از برنامه هایی است که در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.