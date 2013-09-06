شركت هاي فرانسوي به دنبال پاك كردن لكه ننگ شهادت مردم سردشت هستند

به گزارش خبر نگار مهر، سردار داود غياثي راد شامگاه پنجشنبه در يادواره شهداي بسيج مسجد اعظم در كانون شهيد پورميداني، عنوان كرد: آمريكا به دنبال حفظ آبروي خود در منطقه است.

وي ادامه داد: اگر در جنگ تحميلي يك سرباز عراقي با سلاح شيميايي كشته مي شد تمام مجامع جهاني به پا مي خواستند اما ايرن به عمل متقابل دست نزد وجنگ پاكي را انجام داد.

معاون هماهنگ كننده بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس با تاكيد براينكه شوراي امنيت در هشت سال جنگ تحميلي هشت قطعنامه صادر نكرد، اذعان داشت: مخالفت مجلس انگليس با شركت اين كشور در جنگ نشان داد كه آنان نيز خود به دروغ بودن ادعاي مطرح شده واقف اند.

غياثي راد اذعان داشت: راه كربلاييان پاياني ندارد و اين واقعه آغاز گر مبارزه حق عليه باطل است.

وي با اشاره به اينكه رزمندگان اسلام در جنگ تحميلي در حال مبارزه حق عليه باطل بودند، ادامه داد: رهروان دفاع مقدس چراغ هاي فروزان و درخشنده اي بودند كه با كرامت حوادث به خاموشي گرويدند.

معاون هماهنگ كننده بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس كه شهدا را مردان خدا برمي شمرد، افزود: مبارزه پاياني ندارد و تا ظهورقائم آل محمد ادامه خوهد يافت.

در هيچ يك از جنگ هاي جهان مانند شهر حلبچه از سلاح شيميايي استفاده نشد

غياثي راد با اشاره به اينكه در هيچ يك از جنگ هاي جهان مانند شهر حلبچه از سلاح شيميايي براي كشتار مردم استفاده نشد، بيان داشت: در هفتم تير ماه 1366 دشمن بعثي مردمي را كه در حال زندگي عادي خود بودند با بمباران شيمايي در شهر سردشت به شهادت رساند.

وي اظهار داشت: در اين واقعه شهداي بسياري به انقلاب اسلامي تقديم شد.

معاون هماهنگ كننده بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس با اشاره به اينكه در اين حادثه موشك هاي زده شده به خاك ايران ساخت كشورهاي فرانسه و آلمان بود، گفت: شركت هاي فرانسوي با عوض كردن نام خود به دنبال پاك كردن لكه ننگ شهادت مردم سردشت هستند.

غياثي راد كه فرهنگ را يكي از مهم ترين نيازهاي جامعه برمي شمرد، ادامه داد: نماد سياست در اسلام در حج هويدا مي شود و بناي فرهنگي اسلام نيز در خانواده متبلور است.

وي با تاكيد براينكه شخصيت فرهنگي رهبر انقلاب بر هيچ فردي پوشيده نيست، عنوان كرد: شهدا داراي باور فرهنگي بودند.

معاون هماهنگ كننده بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس، ادامه داد: همه به دنبال رهبري هستند كه بتواند موجب كرامت آنان در سطح جهان شود.

غياثي راد با اشاره به زندگي رزمنده صدر اسلام عبدالله حنظله، گفت: او با وجودي كه در حال ازدواج بود به نداي جهاد لبيك گفت و با شهادت در راه خدا وانجام غسل او توسط ملائكه به حنظله غسيل الملائكة مشهور شد.

شيطان بزرگ دروغ هاي بزرگ هم مي گويد

وي در پايان اعلام داشت: شيطان بزرگ دروغ هاي بزرگ هم مي گويد.

گفتني است منطقه پيشاهنگي واعتماديه شهر همدان يكصد و يك شهيد به انقلاب اسلامي تقديم كرده كه عمدتا در مناطق غرب وشمال غرب به فيض مقام شهادت نائل شده اند و هرساله با همت بسيجيان پايگاه مسجد اعظم مراسم يادواره باشكوهي براي آنان برگزار مي شود.