غلامرضا اميني:حضور در رقابت هاي مجارستان تجربه خوبي براي ورزشكاران ما بود

به گزارش خبرنگار " مهر" غلامرضا اميني مربي تيم دوو ميداني ذوب آهن درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: مسابقات مجارستان درسطح بالايي برگزارشد و بچه هاي ما توانستند مقام هاي خوبي را كسب كنند. فكرمي كنم حضوردر رقابت هاي مجارستان تجربه خوبي بود تا براي مسابقات آتي ،هرچه پرقدرت ترظاهرشويم. مسابقات آسيايي كره وهمچنين بازي هاي آسيايي پيش روي ما قراردارد و بايد دراين رقابت ها به نتايج بهتري برسيم.

مهدي روايي كه دررشته پرتاب نيزه به يك مدال طلا و نقره دست پيدا كرد درخصوص رقابت هاي مجارستان تصريح كرد: اين رقابت ها درسطح خوبي برگزارشد. من درحال حاضرهمه حواس خود را به رقابت هاي دانشجويان جهان معطوف كرده ام و مي خواهم دراين رقابت ها ركورد خود را بهبود بخشم.

روح اله عسگري دونده دو110 متربا مانع كه به نشان طلاي اين رقابت ها دست پيداكرد اظهار داشت: دو، سه تورنمنت مهم پيش روي من است كه ازجمله آن مي توانم به رقابت هاي دانشجويان جهان درازمير و مسابقات آسيايي كره و بازي هاي آسيايي قطر اشاره كنم. من دراين رقابت ها صددرصد به اين فكر مي كنم كه ركورد بهتري را ازخودم به جا بگذارم.

روح اله اماني ديگر دووميداني كار كشورمان كه در دو 5 هزارمترصاحب مدال طلا شد گفت: ركوردي كه دراين رقابت ها از خودم به جا گذاشتم احتمالا حكم رقابت هاي انتخابي براي حضوردرمسابقات آسيايي كره را هم دارد. اميدوارم بتوانم در اين رقابت ها به نتايج مطلوب تري هم دست پيدا كنم.