رامسفلد :خروج از عراق به حملاتي مانند لندن پايان نخواهد داد

به گزارش خبر گزاري مهر ، دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا درمقاله اي در روزنامه انگليسي فايننشال تايمز نوشت : افراطيون پيش از آنكه نظاميان آمريكايي وارد عراق يا افغانستان شوند حداقل در 20 سال گذشته مردم رادر سرتاسر جهان كشتند .



وي خاطر نشان كرد : افراطيون درصد گفتگو و حل و فصل مسائل خود با غرب نيستند . آنها از آمريكا ، انگليس و ديگر متحدان ائتلاف مي خواهند كه از اصول و ارزشهاي خود دست بكشند .



رامسفلد در اين مقاله تاكيد كرد : به نظر مي رسد برخي معتقدند كه پذيرفتن تقاضاهاي افراطيون مبني بر خروج از افغانستان و عراق به نارضايتي آنان و حملات بيشتر پايان خواهد داد .



وزير دفاع آمريكا با اشاره به حملات يازدهم سپتامبر در آمريكا و حكومت طالبان و صدام در افغانستان و عراق گفت : كساني كه در پشت چنين حملاتي هستند هميشه با توجيهات توخالي خود درصدد تشريح اقدامات خود هستند.



وي نوشت : آنها در صدد نابودي چيزهايي هستند كه هرگز نتوانستند در هزار سال بسازند و افرادي را كشتند كه هرگز نتوانستند آنها را متقاعد كنند .

گفتني است كه يك مرگز پژوهشي درانگليس ماه گذشته با انتشار گزارشي اعلام كرد كه حمله به عراق و پيامدهاي آن موجب تقويت تعداد نيروها و افزايش كمك مالي براي القاعده شد . اين مركز همچنين دنباله رويي انگليس از سياستهاي آمريكا را موجب ايجاد مشكلاتي براي اين كشور عنوان كرد .



