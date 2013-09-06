نیمه دوم کاملا برتر از فولاد بودیم/ هوای اهواز مانع کار ذوب آهن شد

اسماعیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست تیمش دربرابر فولاد خوزستان اظهارکرد: تیم ما در این بازی به دلیل شرایط آب و هوایی به خوبی نتوانست تدابیر تاکتیکی خود را در زمین پیاده کند ولی با این وجو بازی با کیفیتی را برابر صدرنشین جدول ارایه کردیم.



وی افزود: تیم فولاد در نیمه نخست تا اندازه ای بهتر از ما کار کرد و به گل دست یافت ولی تیم ما در نیمه دوم حاکم مطلق میدان بودیم و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم.



بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان گفت: در این بازی اگرچه نتوانستیم پیروز شویم ولی این شکست چیزی از ارزش های تیم ما کم نمی کند زیرا که بازی با کیفیتی ارایه دادیم و می توانستیم از موقعیت های خود بهتر استفاده کنیم.



وی بیان کرد: اگر در بازی های آینده نیز با همین کیفیت کار کنیم بدون شک می توانیم برابرحریفان خود امتیاز کسب کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز تیم های فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت فولاد با برتری یک بر صفر در این بازی، صدر نشینی خود در جدول رده بندی را حفظ کرد.