حفظ بازار زعفران نیازمند تدوین نقشه راه است/ نوسانات قيمتي به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ميري، صبح جمعه در محل جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: حفظ بازار زعفران و ارتقاء کیفیت این محصول نیازمند تدوین نقشه راه و برنامه ریزی های عملیاتی است.

وی سپس از رشد 20 درصدی توليد زعفران در خراسان رضوي خبر داد و افزود: پیش بینی می شود سال جاری توليد زعفران در این استان 20 درصد افزایش یابد.

رئیس اتحادیه زعفران فروشان مشهد با اشاره به طرح تنظیم بازار تصریح کرد: جهاد کشاورزی طرحي تهيه كرده و بر اساس آن مي توان به تنظيم بازار پرداخت تا نوسانات قيمتي اين محصول از ابتداي فصل تا انتهاي آن حداكثر بين دو تا پنج درصد باشد.

میری با تاکید بر اینکه امروز نوسانات قيمتي زعفران بيش از دو برابر است، افزود: اين وضعيت صادر كننده ها و فروشندگان را دچار مشكل کرده و صادرات را كاهش می دهد.

وی تصریح کرد: تنش در بازار منجر به از دست رفتن بازار زعفران مي شود بنابراین نوسانات قيمتي باید به حداقل برسد.

رئیس اتحادیه زعفران فروشان مشهد بیان کرد: افزايش قيمت هاي كنوني محصول و كاهش قيمت ارز در بحث صادرات اين محصول تبعات منفی دارد.