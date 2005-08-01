" آموزش مردمي و دموكراسي در سوئد " به پيشخوان آمد

به گزارش خبر نگار كتاب مهر ، « آموزش مردمي ودموكراسي در سوئد » مجموعه مقالاتي از " استفان لارسن " با ترجمه " منوچهر حقيقي راد " ، در 110صفحه ، شمارگان 100نسخه و بهاي 900 تومان توسط " نشر چشمه " به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

به گزارش مهر ، هدف از انتشار اين كتاب بازشناسي آموزش مردمي و دموكراسي در سوئد به خوانندگان فارسي زبان است . جامعه سوئد يكي از بزرگترين جوامعي است كه بيشترين ايرانيان مهاجر ساكن اروپا را در خود جاي داده است و در سالهاي اخير ايرانيان مهاجرتوانسته اند در وطن دوم خود به طبقات بالاي اجتماعي صعود كرده و حتي به پارلمان ودولت در سوئد نيز راه پيدا كنند .

شايد براي ايراني ها جالب باشد كه بدانند شيوه دموكراسي سوئدي چگونه به مهاجريني از مليت ها ديگر اين اجازه را مي دهد و اين فرصت را براي خارجي ها فراهم مي كند كه در ساختن جامعه فردا با مردم اين كشور مشاركت وهمكاري كنند .

مترجم در مقدمه خود بر اين كناب نوشته است :« آموزش مردمي » ، پديده اي اجتماعي و نهادين است كه تنها در كشورهاي شمالي اروپا يافت مي شود و طبيعي است كه مضمون و شيوه كاركرد آن براي خواننده ايراني تازگي داشته باشد .

در اين كتاب مختصري درباره تاريخچه جنبش هاي مردمي در سوئد ، نكاتي درباره مفهوم اصطلاح آموزش مردمي ، نهاد آموزش مردمي ، آموزش رسمي و غير رسمي ، نخستين محفل هاي مطالعه و نهادينه شدن آموزش مردمي و محفل هاي مطالعه به مثابه يك پديديه توه اي در سوئد پرداخته شده است .

گفتني است بخش اصلي اين كتاب متن باز نويسي شده و ترجمه اي از مقاله استفان لارسن با عنوان " آموزش مردمي ودموكراسي در سوئد " ، است كه در شماره بيست نشريه " ارغنون " به چاپ رسيده است .