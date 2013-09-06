به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از سپاه نیوز، حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاج صادقی ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین کارگاه سرمربیان و مربیان حلقههای صالحین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور که در سالن جلسات مرکز امام علی (ع) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه فلسفه وجودی روحانیت هدایت مردم است اظهار داشت: روحانیت باید با تخصص و اقدامات علمی و عملی خود مردم را از خاک تا رسیدن به خدا راهنمایی کند.
وی با اشاره به این که روحانیت وظیفه دارد انسانها بر اساس نسخه خدا به مقصد برساند تصریح کرد: دین نعمت بزرگی است که قیمت انسانها را تعیین میکند.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به الزامات ماموریت روحانیت در دین اظهار داشت: شناخت عمیق، صحیح و فراگیر از دین، زمانشناسی خودسازی و تسلط بر روشهای مختلف از اقدامات ماموریت روحانیت در دین است.
حجتالاسلام و المسلمین حاج صادقی ابراز داشت: ما باید بر اساس قرآن که نسخه اصلی خدا است پیش برویم.
وی با بیان اینکه روحانی باید طبق نیاز مردم دردشناسی کند تصریح کرد: امروز باید با توجه به دردهای جامعه برنامهریزی مناسبی داشته باشم.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با تاکید بر این که روحانیت باید در تقوا اسوه باشد تا مردم را راهنمایی کند خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری میخواهد معنویت از روحانیت و مسئولین سرریز شود تا به جامعه انتشار یابد.
حجتالاسلام و المسلمین حاج صادقی با بیان این که موفقترین روحانی بهترین خطیب نبوده بلکه خودساختهترین بوده است،با اشاره به تفاوت ماموریت روحانیت قبل از انقلاب با پس پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تا زمانی که حکومت دست ما نبود نقش هدایت و راهنمایی مردم را بر عهده داشتیم اما امروز علاوه بر ایفای نقش هدایت جامعه نقش راهبردی و مدیریتی نیز باید داشته باشیم.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان و سکولاریسمها نمیخواهند روحانیت وارد مسایل مدیریتی و اجتماعی جامعه شود تصریح کرد: روحانیت برای الگو شدن باید در نظام ولایی نقش راهبردی داشته باشد.
حجتالاسلام و المسلمین حاج صادقی با بیان اینکه طرح صالحین به عنوان طرحی شایسته و سنگرساز برای انقلاب مطرح است ابراز داشت: طرح صالحین باید سنگرنشین تربیت کند.
وی با تاکید بر اینکه در دوران جنگ نرم که دشمن تلاش میکند انقلاب را از درون بشکند سنگرنشینانی مصلح به ولایتمحوری و معنویت نیاز داریم ابراز داشت: هدف طرح صالحین تربیت بسیجی است که توسط روحانیت تعلیم یافته است.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه حضرت امام(ره) افتخار میکرد که بسیجی است خاطرنشان کرد: روحانیبت شیعه نیز به فرهنگ بسیجی بودن باید افتخار کند.
حجتالاسلام و المسلمین حاجی صادقی با بیان اینکه بسیج طلاب و روحانیون باید طلاب را سنگرنشین انقلاب کند ابراز داشت: انقلاب اسلامی نسبت به اسلام احیا کننده بود.
وی با بیان اینکه بزرگترین رسالت انقلاب اسلامی نسبت به آینده زمینهسازی نهضت ظهور است ابراز داشت: انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین خدمت را برای زمینةسازی ظهور انجام داده است.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به این که فرماندهی طرح صالحین بر عهده روحانیت است تصریح کرد: بسیج طلاب باید نسبت به فرآیند حرکت انقلاب توجه ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان با اسلام وهابی، بهایی و عربستانی کاری ندارند خاطرنشان کرد: دشمنان با اسلامی که وارد حوزه سیاست شود مشکل دارند.
وی با اشاره به برگزاری پرشور انتخابات در روز 24 خرداد اظهار داشت: یکی از مهمترین هدف دشمنان عدم حضور مردم در پای صندوقهای انتخابات بود که خوشبختانه با حضور پرشور مردم این هدف بینتیجه ماند.
حجتالاسلام و المسلمین حاج صادقی حضور مردم در انتخابات را پیروزی بزرگ در این نظام دانست و افزود: در این انتخابات سلامت نظام جمهوری اسلامی نیز مشخص شد.
وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای احیای سکولاریسم در کشور ابراز داشت: برخی افراد اعتدال را راهی بینابین اسلام و لیبرالیسم بیان میکنند در حالی که طبق سخنان مقام معظم رهبری اعتدال عمل به شریعت است.
حجتالاسلام و المسلمین حاج صادقی با تاکید بر اینکه دشمن میخواهد مدل مقاومت انقلاب اسلامی را بشکند تصریح کرد: امروز تجسم دین انقلاب اسلامی است و بر همین اساس دشمن برنامهریزیهایی برای شکست آن داشته است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی فقط یک راننده با عنوان ولیفقیه دارد خاطرنشان کرد: روسای قوای سهگانه نظریهپرداز و سیاستگذار نظام نیستند بلکه آنچه این انقلاب را هدایت میکند ولایت فقیه است.
وی با بیان اینکه مهندسی حکومت دینی تاکنون به خوبی تبیین نشده است تصریح کرد: بسیج طلاب امروز به یک احیای جدید نیاز دارد چرا که فرماندهی جنگ نرم دست روحانیت است.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه:
برخی افراد اعتدال را راهی بینابین اسلام و لیبرالیسم بیان میکنند
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه برخی افراد اعتدال را راهی بینابین اسلام و لیبرالیسم بیان میکنند افزود: طبق سخنان مقام معظم رهبری اعتدال عمل به شریعت است.
به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از سپاه نیوز، حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاج صادقی ظهر امروز در مراسم اختتامیه نخستین کارگاه سرمربیان و مربیان حلقههای صالحین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور که در سالن جلسات مرکز امام علی (ع) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه فلسفه وجودی روحانیت هدایت مردم است اظهار داشت: روحانیت باید با تخصص و اقدامات علمی و عملی خود مردم را از خاک تا رسیدن به خدا راهنمایی کند.
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