شرایط فعالیت داروسازان لرستانی در افغانستان فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی فرهنگ در نشست مشترک با فعالان اقتصادی لرستان به مراحل گشایش LC برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور اشاره کرد و گفت: برای این منظور ابتدا باید شرکت ایرانی با داشتن شرایط لازم در افغانستان ثبت شود و بعد از صدور مجوز فعالیت LC افتتاح شود.

وی از فعالیت صدها شرکت ایرانی طی سالیان متمادی در افغانستان اظهار رضایت کرد و گفت: سهام شرکت‌های ایرانی در افغانستان 100درصد وابسته به سرمایه‌گذار ایرانی است و به کفیل نیازی نیست.

رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در تهران با بیان اینکه تا به حال مشکلی برای سرمایه گذاران خارجی در افغانستان وجود نداشته است، اظهار داشت: تمامی سرمایه‌گذاران در افغانستان از امنیت لازم برخوردارند و به منظور متضرر نشدن آنان سرمایه‌هایشان بیمه می‌شود.

عبدالهادی فرهنگ از ظرفیت ناب لرستان برای تولید داروهای انسانی، دامی و گیاهی استقبال کرد و گفت: افغانستان از فعالان این عرصه حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر داروسازان لرستانی برای تولید دارو در افغانستان تمایل داشته باشند ما شرایط همکاری و فعالیت آن‌ها را فراهم می‌کنیم.