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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۳

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد در گفت و گو با "مهر":

40 استاندارد جديد در زمينه خودرو تدوين شد

40 استاندارد جديد در زمينه خودرو تدوين شد

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد گفت : ميزان تدوين استاندارد ملي در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد يافت.

محمد ناظمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري 222 استاندارد ملي در موسسه استاندارد تدوين شده است.

وي با اشاره به بيشترين استاندارد تدوين شده افزود: از ميزان 222 استاندارد ملي تدوين شده درمدت ياد شده بيشترين استاندارد تدوين شده در زمينه خودرو و بالغ بر 40 استاندارد بوده است.

وي تصريح كرد: همچنين در مدت ياد شده در زمينه هاي مكانيك ، فلز شناسي و مهندسي پزشكي در مجموع بالغ بر 70 استاندارد ملي تدوين شده است.

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد درباره برنامه اين موسسه براي تدوين استاندارد ملي تا پايان سالجاري، خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال حدود 1000 استاندارد ملي تدوين شود.

وي با اشاره به روند كند تدوين استاندارد در6 ماهه نخست سال گفت: بطور معمول سرعت تدوين استاندارد ملي در 6 ماهه دوم هر سال بيشتر است و اين امر به علت افزايش همكاري دانشگاهها ، كميته هاي ملي و حضور اساتيد دانشگاهها مي باشد.

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گفت : پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم تعداد استانداردهاي ملي از 8 هزار فقره كنوني به 15 هزار فقره افزايش يابد.

 

کد مطلب 213016

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