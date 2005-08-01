40 استاندارد جديد در زمينه خودرو تدوين شد

محمد ناظمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در چهار ماهه نخست سال جاري 222 استاندارد ملي در موسسه استاندارد تدوين شده است.

وي با اشاره به بيشترين استاندارد تدوين شده افزود: از ميزان 222 استاندارد ملي تدوين شده درمدت ياد شده بيشترين استاندارد تدوين شده در زمينه خودرو و بالغ بر 40 استاندارد بوده است.

وي تصريح كرد: همچنين در مدت ياد شده در زمينه هاي مكانيك ، فلز شناسي و مهندسي پزشكي در مجموع بالغ بر 70 استاندارد ملي تدوين شده است.

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد درباره برنامه اين موسسه براي تدوين استاندارد ملي تا پايان سالجاري، خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال حدود 1000 استاندارد ملي تدوين شود.

وي با اشاره به روند كند تدوين استاندارد در6 ماهه نخست سال گفت: بطور معمول سرعت تدوين استاندارد ملي در 6 ماهه دوم هر سال بيشتر است و اين امر به علت افزايش همكاري دانشگاهها ، كميته هاي ملي و حضور اساتيد دانشگاهها مي باشد.

معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گفت : پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم تعداد استانداردهاي ملي از 8 هزار فقره كنوني به 15 هزار فقره افزايش يابد.