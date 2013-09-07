تجلی سیره شمس طوس در قطعات شعر شاعران البرزی

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عصر روز شنبه در دومین روز از هفته فرهنگ رضوی جمعی از شاعران البرزی برای شعر خوانی در باب سیره زندگی امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) گرد هم می آیند.

وی با بیان اینکه شعر ابزاری تأثیر گذار برای انتقال مفاهیم است، افزود: شعر با قدرت نافذی که دارد بستری است که شاعران خوش قریحه از آن برای انتقال پیام به مخاطبان عرضه بهره می گیرند.

زودبین ادامه داد: هنر دينی و مفاهیم بلند آسمانی را می توان در قالب شعر به نمايش گذاشت و مخاطب خاص خود را نیز پيدا كرد؛ در این راستا شاعران اسطوره‌ها و نمادهای دينی را كه به ‌عنوان سمبل هستند به جامعه معرفی می‌كنند.

وی در تشریح ویژگی های شاعران آیینی توضيح داد: شاعر آيينی كه قلم به‌دست می‌گيرد تا بزرگی را بسرايد يا اسطوره‌ای را به نمايش بگذارد، بايد ويژگی‌هايی داشته باشد كه از جمله اين ويژگی‌ها دانستن شعر آيينی است و اينكه بتواند شعر را به‌خوبی بسرايد زيرا در اين صورت است که شعر در دل و جان انسان طوفانی به‌پا می‌كند.

دبیر اجرایی سومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی با بیان اینکه بهترین اشعار آیینی از انديشه شيعه متولد شده است، عنوان کرد: شاعر آيينی بايد اسطوره‌های دينی و آيينی را به‌خوبی بشناسد ، با تاريخ آنها آشنا باشند و نسبت به ساحت ائمه و امامان معرفت داشته و همچنين بر فرهنگ شيعه مسلط باشد.

وی افزود: شاعران آیینی استان البرز نیز تبحر خاصی در سرودن اشعار آیینی دارند و همواره با سروده هایشان در این حوزه زبان زد عام و خاص بوده اند.

زودبین با تأکید برضرورت حضور شاعران آیینی در میان عامه مردم جامعه، تصریح کرد: برگزاری عصرشعر رضوی زمینه که گردهمایی شاعران و مردم را در کنار یکدیگر فراهم ساخته و موجب می شود تا پیام های دینی و معرفتی به طرز شگرفی از طریق ابزار هنر در بین مردم نهادینه شود.

عصر شعر رضوی از سری برنامه های دومین هفته فرهنگ رضوی به همت معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشاد و انجمن شعر فرزانگان عصر امروز شنبه از ساعت 14 الی 18 در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز واقع در میدان آزادگان، خیابان مطهری، نبش شاهد 2 برگزار خواهد شد.