  1. استانها
  2. البرز
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۲۷

عصر شعری برای امام رضا(ع)؛

تجلی سیره شمس طوس در قطعات شعر شاعران البرزی

تجلی سیره شمس طوس در قطعات شعر شاعران البرزی

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی سومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی از برگزاری عصرشعر رضوی در دومین روز از هفته فرهنگ رضوی خبر داد.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عصر روز شنبه در دومین روز از هفته فرهنگ رضوی جمعی از شاعران البرزی برای شعر خوانی در باب سیره زندگی امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) گرد هم می آیند.

وی با بیان اینکه شعر ابزاری تأثیر گذار برای انتقال مفاهیم است، افزود: شعر با قدرت نافذی که دارد بستری است که شاعران خوش قریحه از آن برای انتقال پیام به مخاطبان عرضه بهره می گیرند.

زودبین ادامه داد: هنر دينی و مفاهیم بلند آسمانی را می توان در قالب شعر به نمايش گذاشت و مخاطب خاص خود را نیز پيدا كرد؛ در این راستا شاعران اسطوره‌ها  و نمادهای دينی را كه به ‌عنوان سمبل هستند به جامعه معرفی می‌كنند.

وی  در تشریح ویژگی های شاعران آیینی توضيح داد: شاعر آيينی كه قلم به‌دست می‌گيرد تا بزرگی را بسرايد يا اسطوره‌ای را به نمايش بگذارد، بايد ويژگی‌هايی داشته باشد كه از جمله اين ويژگی‌ها دانستن شعر آيينی است و اينكه بتواند شعر را به‌خوبی بسرايد زيرا در اين صورت است که شعر در دل و جان انسان طوفانی به‌پا می‌كند.

دبیر اجرایی سومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی با بیان اینکه بهترین اشعار آیینی از انديشه شيعه متولد شده است، عنوان کرد: شاعر آيينی بايد اسطوره‌های دينی و آيينی را به‌خوبی بشناسد ، با تاريخ آنها آشنا باشند و نسبت به ساحت ائمه و امامان معرفت داشته و همچنين بر فرهنگ شيعه مسلط  باشد.

وی افزود: شاعران آیینی استان البرز نیز تبحر خاصی در سرودن اشعار آیینی دارند و همواره با سروده هایشان در این حوزه زبان زد عام و خاص بوده اند.

زودبین با تأکید برضرورت حضور شاعران آیینی در میان عامه مردم جامعه، تصریح کرد: برگزاری عصرشعر رضوی زمینه که گردهمایی شاعران و مردم را در کنار یکدیگر فراهم ساخته و موجب می شود تا پیام های دینی و معرفتی به طرز شگرفی از طریق ابزار هنر در بین مردم نهادینه شود.

عصر شعر رضوی از سری برنامه های دومین هفته فرهنگ رضوی به همت معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشاد و انجمن شعر فرزانگان عصر امروز شنبه از ساعت 14 الی 18 در سالن استاد سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز واقع در میدان آزادگان، خیابان مطهری، نبش شاهد 2 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2130162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها