هدف شهرداری ساوه در بقاء در لیگ پانزدهم فوتسال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ابطحی در پایان مسابقه تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری ساوه که از هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور جمعه شب در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تصریح کرد: به نظر من بازی خوبی بود اما با صراحت نمی توان در خصوص اینکه کدام تیم نسبت به دیگری برتر بود صبحت کرد.

وی ادامه داد: یادمان باشد که تازه آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است و تیم ها به تازگی از شرایط بدنسازی و کارهای تمرینی خارج شده اند و نمی توان انتظار داشت در همین هفته آغازین یک تیم را را اوج آمادگی دید.

سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه بیان داشت: ما در مقابل تیم فوتسال ماهان تندیس قم بازی خوبی انجام دادیم به خصوص در نیمه اول که اجازه ندادیم این تیم به جز یک بار به گل دیگری دست پیدا کند و حتی در نیمه دوم بازی هجومی ما بهتر از حریف بود.

وی عنوان کرد: با این حال بازی اول بود و درباره اینکه کدام تیم بهتر بازی کرد، هیچ نظری نمی توان داد زیرا ماهان تندیس نسبت به فصل گذشته تغییر کرده و ما هم در مقایسه با لیگ چهاردهم بازیکنان جوان و جویای نامی به تیم خود آورده ایم.

ابطحی در تشریح دلایل شکست تیم فوتسال شهرداری ساوه در دیدار خارج از خانه مقابل تیم ماهان تندیس قم تصریح کرد: به نظر من تیم ماهان تندیس در این دیدار از توانایی و خلاقیت فردی بازیکنان خود به خوبی بهره برد و توانست موقعیت های خود را به گل تبدیل کند.

وی یاد آور شد: ما تیم جوانی هستیم و در پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بیشتر برای کسب تجربه بازیکنان جوان خود بازی می کنیم، هدف ما بقاء در لیگ امسال است تا بتوانیم از فصل آینده با یک تیم یکدست و مدعی به مصاف حریفان برویم.

وی در خصوص تیم فوتسال ماهان تندیس قم نیز بیان داشت: به نظر من آنها با از دست دادن دو بازیکن کلیدی خود نسبت به فصل گذشته کمی توان بالای خود را از دست داده اند و آنها می توانند در پایان لیگ پانزدهم جزو تیم های چهارم تا هشتم لیگ قرار بگیرند.

یاد آور می شود: مسابقه تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری ساوه در هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در پانزدهمین روز شهریور ماه سال 92 با برتری چهار بر یک به سود تیم ماهان تندیس قم پایان یافت.

