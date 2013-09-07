آغاز اختلافات شورای شهر یاسوج ساعتی پس از تحلیف/ دود اختلافات درچشم شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز ساعتی از مراسم تحلیف شورای شهر یاسوج نگذشته بود که اختلافات اعضای شورای شهر جدید سرباز کرد و هویدا شد تا امید شهروندان بار دیگر و این بار خیلی زودتر رنگ ببازد.

اگر چه شهروندان را گمان بر این بود که با شورایی تحصیلکرده و با میانگین سنی جوان، رویایشان برای داشتن شهری توسعه یافته و آباد به واقعیت می‌پیوندد اما خبرهایی که از درون شورا و انتخاب شهردار به گوش می‌رسد چندان خوشایند نیست.

اعضای شورای شهر این روزها بر سر انتخاب شهردار جدید دچار اختلاف شده‌اند. این اختلاف به حدی است که پنج نفر از اعضا در اولین جلسه این شورا حضور پیدا نکردند.

نشستی که رسمیت نیافت

رئیس شورای شهر یاسوج در این باره گفت: اولین نشست این شورا به دلیل حضور نیافتن پنج نفر از اعضای شورا رسمیت نیافت.

شیروان وظیفه شناس افزود: ما بصورت رسمی از این افراد جهت شرکت در جلسه تعیین شهردار جدید دعوت کرده ایم که متأسفانه باز هم حضور پیدا نکردند و به همین دلیل جلسه شورا به حد نصاب نرسید.

وی بیان کرد: شهردار گذشته عملکردی داشته و کارهایی نیز انجام داده است اما اعضای شورای جدید به اجماع رسیدند که شهرداری جدید برای خدمات رسانی بهتر به مردم انتخاب کنند و ما اعضای شورای شهر هیچ مطلبی را با رضای خداوند و مطالبات و مشکلات مردم عوض نخواهیم کرد.

وظیفه شناس بیان کرد: در راستای آنچه در قانون برای ما مشخص شده حرکت می کنیم و هیچ چیزی را با مطالبات بحق مردم عوض نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما در چارچوب قانون حرکت خواهیم کرد و از قانون فراتر نخواهیم رفت و قانون گریزی نیز نخواهیم کرد.

انتخاب شهردار در خفا و بدون بررسی در شورا درست نیست

با این حال یک اعضای شورا که در این نشست حضور پیدا نکرد به خبرنگار مهر گفت: تلاش ما بر این بود که یک تیم جوان در کنار چندین عضو با تجربه در شورا بتواند بهترین نتیجه را رقم زند نه اینکه عده ای به صرف اینکه در اکثریت هستند بروند و در خفا و بدون مشورت با سایر اعضای شورا، فردی را برای شهرداری انتخاب کنند.

علی علی‌پور افزود: همه اعضا باید در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند و این شیوه که بدون نظرخواهی از همه اعضا فردی انتخاب شود، صحیح و درست نیست.

این عضو شورای شهر یاسوج بیان داشت: باید در وهله اول سرپرستی برای شهرداری مشخص می شد و در فرصتی مناسب همه اعضای شورا به دنبال انتخاب یک شهردار متخصص، توانمند و متعهد باشند.

وی با بیان اینکه برای شهردار شهری چون یاسوج باید ویژگی‌هایی تبیین شود، گفت: شهردار جدید باید علاوه‌بر داشتن تخصص، تعهد، تجربه و توانمندی، با استاندار، وزارت کشور، مدیران اجرایی و... تعامل داشته باشد.

علی‌پور اظهار داشت: شهرداری یاسوج از نظر مالی بسیار مشکل دارد و آنطور که گفته می‌شود از 10 تا 20میلیارد تومان بدهی از سنوات گذشته دارد براین اساس کسی که شهردار می شود باید تلاش کند در یک بازه زمانی دوساله این بدهی‌ها را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: شهرداری یاسوج منابع درآمدی پایدار ندارد و عوارض مردمی و... کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند بنابراین نیاز است که شهردار با دولت تعامل داشته باشد تا بتواند از وزارت کشور و استانداری اعتبار جذب کند.

شاخصی برای انتخاب شهردار در شورا تعیین نشده است

علی‌پور تاکید کرد: بارهابه اعضای شورا گفتم که اولویتها و شاخص‌هایی برای شهردار آینده شهر تعریف کنیم و هر کس که واجد این شاخص‌هاست بیاید و با حضور همه اعضا مصاحبه دهد اما متاسفانه چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است.

این عضو شورای شهر یاسوج با بیان اینکه باید به دنبال گزینه ای بومی و یا غیر بومی قوی باشیم، اظهار داشت: مخالف گزینه غیربومی نیستیم و اکثریت مردم هم نظرشان بر همین است زیرا یکی از محسنات گزینه غیربومی این است که دیگر مسائل قومی و قبیله ای در کار او دخالتی نخواهد داشت.

علی‌پور با بیان اینکه به گزینه بومی قوی نیز معتقد هستم، بیان داشت: همین الان اگر همه اعضا بیایند و گزینه ای قوی که دارای شاخص های مختلف باشد معرفی کنند، همه به او رای خواهیم داد.

با این حال احتمال دخالت برخی سران طوایف و سیاسیون در تصمیم‌گیری‌های شورا و شهر، عدم حضور برخی از اعضا در اولین جلسه شورای شهر و انتخاب شهردار توسط طیفی از شورا بدون همفکری با سایر اعضا و بدون تدوین و اعلام شاخص‌هایی برای این انتخاب و... سنگ بنایی بود که در آغازین روز کار شورا کج نهاده شد و اگر برداشته نشود شاید دیواری که بر آن بنا شود چندان دوامی نداشته باشد.

گرد پیری بر چهره جوان یاسوج/ رشد سرطان گونه شهر50ساله

این روزها شورای چهارم شهری که در مشکلات غوطه‌ور است، دو تکه شده و معلوم نیست هرکدام فردا شهر را به کدام سو بکشند. شهری که در 50سالگی خیلی زود گرد پیری بر چهره جوانش نشسته و رشدی سرطان گونه دارد و آنگونه که استاندار کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: "طی این پنج دهه 285 برابر رشد داشته است."

شهری که در سال 1344 فقط دارای یک خیابان اصلی بود، امروزه از گسترشی ناموزون برخوردار شده به طوری که از 14 هکتار وسعت به چهارهزار هکتار رسیده و تاکنون بالغ بر 18 کیلومتر وسعت یافته‌ و جمعیت آن هم از 10هزار نفر در دهه 50 به 110 هزار نفر در ابتدای دهه 90 رسیده است.

رشد سرطان گونه این شهر و در کنار آن رشد بی رویه مهاجرت حالا روز به روز بر معضلات شهری و اجتماعی می‌افزاید و زندگی شهرنشینی را به کام شهروندانش تلخ‌تر می‌کند.

با این حال یاسوج نمایشگاهی از زیبایی‌هاست و جنگل، کوه، رودخانه، آب و هوای دل انگیز و آبشارها و... همه را یکجا دارد اما این طبیعت خدادادی قدر دانسته نمی‌شود. در روز روشن تپه سبزش ویران شد و صدایی بر نخواست، رودخانه زیبا و زلال بشارش در چنگال کارخانه‌های شن و ماسه ذره‌ذره آب شد و تا زوال پیش رفت اما دلی در شوراهای گذشته شهر نسوخت، جنگل‌های سبز اطراف شهر هر روز بالاتر می‌روند و جایشان را به آپارتمان‌ها می‌دهند و ناله‌ای از مسئولی بلند نمی‌شود.

شهری که در کنار رود خروشان بشار و در پای کوه‌های دنا و در آغوش کوه‌ها و تپه‌هایی پوشیده از درختان بلوط، "پایتخت طبیعت" نام گرفته و طبیعت اطراف آن جسم و جان هر بیننده‌ای را می‌نوازد حالا در درون گرفتار زخم‌هایی است که روح و روان شهروندان را می‌آزارد.

عدم توسعه زیرساخت‌های شهری متناسب با رشد شهر یاسوج، نبود طرح و سند چشم‌انداز توسعه شهر، مهاجرپذیری بی‌رویه، تخریب محیط زیست اطراف شهر، زمین‌خواری‌ها و... هر روز گِلی به جمال یاسوج می‌زنند و معلوم نیست تا چند سال آینده چه بر سر این پایتخت طبیعت ایران بیاورند.

از طرفی بدهی‌های میلیاردی شهرداری که از 14 تا 20 میلیارد تومان برآورد می‌شود و در کنار آن نبود منابع درآمدی پایدار هم بر این نگرانی‌ها افزوده است.

حالا اختلاف زودرس کسانی که با شعارهای رنگارنگ و خروار خروار وعده آمده بودند تا "شهر زیبا را نیابند، بلکه بسازند" و مرهمی بر زخم‌ها نهند، خود نمکی شده است بر زخم‌های کهنه شهر و شهروندان.

سالی که نکوست از بهارش پیداست

یکی از شهروندان یاسوجی با خواندن این ضرب المثل که "سالی که نکوست از بهارش پیداست" می‌گوید: امیدی به این شورا همچون شوراهای گذشته نیست.

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: در انتخابات وعده‌های زیادی از این شورا مبنی بر انتخاب شهرداری توانمند و با تجربه و دارای سابقه کار در کلان شهرها شنیدیم اما اینگار در خم کوچه اول ماندند.

وی می‌گوید: اعضای شورا بدانند که در مقابل شهروندان باید پاسخگو باشند و باید مسئولیت تصمیماتشان را برگردن بگیرند.

رفیعی اضافه کرد: شهر اینقدر مشکل دارد که دیگر جای اختلاف و سهم خواهی نیست و باید همه همدل و همفکر برای نجات شهر تلاش کنند.

یکی دیگر از شهروندان یاسوجی نیز می‌گوید: تا کی باید حسرت شهرهایی همچون شیراز و اصفهان به دل ما بماند. در دیگر شهرها گزینه‌های شهرداری همه استاندار و معاون وزیر هستند اما در اینجا بر عکس است.

رامین رضایی می‌افزاید: در حالی که در اصفهان و شیراز هر روز یک زیرگذر و روگذر ساخته می شود شهرهای استان باید در حسرت بمانند تا شاید هر 50سالی یکی ساخته شود.

وی ادامه می‌دهد: معضل ترافیک شهر یاسوج هر روز پیچیده تر می شود و به جای ساختن زیرگذر و روگذر، شاهد عوض کردن تابلوهای راهنمایی و رانندگی و مسیر خیابانها هستیم.

رضایی می‌افزاید: اولین کار یک شورا برنامه‌ریزی بلند مدت برای آینده شهر است که ما تاکنون چنین چیزی را حداقل از سه شورای قبلی ندیدیم.

وی اضافه می‌کند: مردم استان ذهنیت خوبی از شوراهای شهر ندارند و برخی معتقدند شورا فقط برای اعضای شورا خوب است.

انتظار از شورایی که با آرای قومی انتخاب شده بیهوده است!

یکی دیگر از شهروندان یاسوجی نیز شورای شهر را در شهرهای عشیره ای نهادی بی اثر دانست و گفت: از شورایی که با آرای قومی و طایفه ای انتخاب شده نباید انتظار داشت مسائل قومی را در تصمیم گیریهایشان دخیل ندانند.

علی رحمان زاده می افزاید: چنین شورایی که محصول انتخابی کارشناسانه و برنامه محور نباشد قادر به دفاع از حقوق شهروندان نخواهد بود همانند شورای قبلی که جلوی چشمشان تپه ای را ویران کردند و لام تا کام حرفی نزدند. یا در قضیه مجسمه آریو برزن جرأت نکردند اظهار نظری کنند.

وی ادامه داد: به نظر من اگر این شورا می‌خواهد به سرنوشت شوراهای قبلی گرفتار نشود و نام نیک از خود به یادگار بگذارد باید بدون دخالتهای سران طایفه ها و سیاسیون و منفعتهای شخصی و سیاسی و قومی، همانطور که استاندار استان هم گفت، شهرداری را از اصفهان دعوت کند و با تمام توان حمایت نماید تا شهر را از این وضعیت اسف بار نجات دهد.

شهروندان حرفهای بسیاری دارند. آنها نگران آینده پایتخت طبیعت ایران هستند. شهری که همه چیز دارد و تنها مدیریت و تدبیر می خواهد و اکنون مدیریتش چند صباحی در دست11 عضو شورا و شهردار است تا چه تدبیری بیندیشند.