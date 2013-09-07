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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۲۴

امیری:

30 زندانی جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه در چادگان آزاد شدند

30 زندانی جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه در چادگان آزاد شدند

چادگان – خبرگزاری مهر: مدیر کل زندان های استان اصفهان از آزادی 30 زندانی غیرعمد از ابتدای سال جاری تا کنون در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر رمضان امیری شامگاه گذشته در جلسه هم اندیشی با مددکاران زندان شهرستان چادگان اظهار داشت: در رمضان امسال 22 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در جشن گلریزان با هزینه‌ای بیش از 200 میلیون ریال از زندان فریدن آزاد شدند و 11 نفر نیز با حمایت ستاد دیه استان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگشتند.

امیری افزود: امروز در زندان ها شاهد روحیه بالای زندانیان هستیم که این خود حاصل تلاش مددکاران است.

وی گفت: استرس‌های فکری زندانی که ناشی از ورود فرد به محیط زندان، دوری از جامعه و نگرانی‌های وی است می تواند موجب تنش های رفتاری در زندان شود، لذا مددکار باید از بدو ورود به زندان در کنار زندانی باشد و کمک کند تا محیط زندان و رفتار زندانی در طول حبس متعادل شود و اگر این شرایط به زندان و اندیشه زندانی حاکم شود قطعاً محیط زندان روز به روز برای اجرای افعال تربیتی و اصلاحی بهتر خواهد شد.

کد مطلب 2130198

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