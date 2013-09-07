30 زندانی جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه در چادگان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر رمضان امیری شامگاه گذشته در جلسه هم اندیشی با مددکاران زندان شهرستان چادگان اظهار داشت: در رمضان امسال 22 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در جشن گلریزان با هزینه‌ای بیش از 200 میلیون ریال از زندان فریدن آزاد شدند و 11 نفر نیز با حمایت ستاد دیه استان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگشتند.

امیری افزود: امروز در زندان ها شاهد روحیه بالای زندانیان هستیم که این خود حاصل تلاش مددکاران است.

وی گفت: استرس‌های فکری زندانی که ناشی از ورود فرد به محیط زندان، دوری از جامعه و نگرانی‌های وی است می تواند موجب تنش های رفتاری در زندان شود، لذا مددکار باید از بدو ورود به زندان در کنار زندانی باشد و کمک کند تا محیط زندان و رفتار زندانی در طول حبس متعادل شود و اگر این شرایط به زندان و اندیشه زندانی حاکم شود قطعاً محیط زندان روز به روز برای اجرای افعال تربیتی و اصلاحی بهتر خواهد شد.