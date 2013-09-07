رضا مختاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به شروع نیمسال اول 93-92 دانشجویان در ابتدا بایستی شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا بتوانند برای ترم جاری انتخاب واحد خود را انجام دهند.

مختاری ادامه داد: دانشجویانی که شهریه خود را الکترونیکی پرداخت می‌کنند زودتر از دانشجویانی که حضوری به پرداخت شهریه خود اقدام می کنند می توانند انتخاب واحد کنند.

وی با اشاره به اینکه دلیل تفاوت ۲۰۰۰ تومانی شهریه در دو بخش پرداخت الکترونی و عادی محاسبه نشدن مبلغ بیمه در پرداخت الکترونی است، افزود: کلیه دانشجویان موظف اند برای انتخاب واحد ترم جاری اطلاعات شخصی خود را بازبینی و تایید کنند.

مختاری با اشاره به رفاه حال دانشجویان به عنوان مهم ترین هدف دانشگاه پیام نور افزود: در این راستا با شروع سال تحصیلی جدید 370 دستگاه کارت خوان در دانشگاه های پیام نور نصب و راه‌اندازی شده است.