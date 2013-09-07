  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۳۲

مختاری در گفتگو با مهر:

پرداخت شهریه پیام‌نور اصفهان الکترونیکی شد/ نصب 370 کارت‌خوان در دانشگاه‌های استان

پرداخت شهریه پیام‌نور اصفهان الکترونیکی شد/ نصب 370 کارت‌خوان در دانشگاه‌های استان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون علمی فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور می‌توانند از طریق سیستم جامع دانشگاهی و از طریق درگاه الکترونیکی بانک صادرات نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام کنند.

رضا مختاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به شروع نیمسال اول 93-92 دانشجویان در ابتدا بایستی شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا بتوانند برای ترم جاری انتخاب واحد خود را انجام دهند.

مختاری ادامه داد: دانشجویانی که شهریه خود را الکترونیکی پرداخت می‌کنند زودتر از دانشجویانی که حضوری به پرداخت شهریه خود اقدام می کنند می توانند انتخاب واحد کنند.

وی با اشاره به اینکه دلیل تفاوت ۲۰۰۰ تومانی شهریه در دو بخش پرداخت الکترونی و عادی محاسبه نشدن مبلغ بیمه در پرداخت الکترونی است، افزود: کلیه دانشجویان موظف اند برای انتخاب واحد ترم جاری اطلاعات شخصی خود را بازبینی و تایید کنند.

مختاری با اشاره به رفاه حال دانشجویان به عنوان مهم ترین هدف دانشگاه پیام نور افزود: در این راستا با شروع سال تحصیلی جدید 370 دستگاه کارت خوان در دانشگاه های پیام نور نصب و راه‌اندازی شده است.

 

کد مطلب 2130201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها