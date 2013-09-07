به گزارش خبرنگار مهر، در شهریور ماه سال 87 بزرگراه اهر ـ تبريز براي ساخت در سه فاز ( از اهر تا گويجه بل، از گويجه بل تا خواجه و از خواجه تا تبريز ) توسط نماینده سابق مردم اهر و هریس در مجلس كلنگ خورد و وعده ها حاکی از این بود که در نوروز سال 89 بزرگراه مذکور به بهره برداری می رسد.

زمان به سرعت پیش رفت تا اینکه توپ تحویل سال 89 شلیک شد ولی خبری از بهره برداری از این بزرگراه نشد و طبق عادت مسئولان، این بار محمد اشرف نیا معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خبر از افتتاح کامل پروژه در سال 90 داد، ولی با وجود افزایش تعداد کشته های تصادفات این محور همچنان خبری از تخصیص بودجه یا واگذاری طرح به پیمانکار نبود، تا اینکه 21 مرداد سال 91 فرا رسید و زلزله تلخ ارسباران باعث شد دوباره تا مدت ها انتقادات از کندی این پروژه به گوش مسئولان نرسید و به جهت مسائل بازسازی مناطق زلزله زده، بهره برداری از پروژه در اولویت های پایین تر دولت و مسئولان قرار گیرد.

با شروع سفرهای مردم برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله و نیز حمل 1.5 میلیون تن مصالح ساختمانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده علی رغم افزایش سوانح، باعث پایین آمدن کیفیت جاده شد که همگان و مخصوصا مسئولان را مجاب کرد که فکری اساسی به آینده ی این طرح اندیشیده شود.

سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق به مناطق زلزله زده باعث شد تا بزرگراه اهر تبریز جزء طرح های مهر ماندگار به تصویب برسد و با بودجه ای که به آن اختصاص یافت ، مردم منتظر بودند تا با اتمام دولت دهم شاهد بهره برداری از بزرگراه باشند ولی اکنون با اینکه نزدیک به 1 ماه است که فعالیت دولت دهم به اتمام رسیده ولی به دلایل نامشخص هنوز طرح بعد از 5 سال به نتیجه نرسیده است.



این بزرگراه به جهت آنکه هم پر تردد و هم قدیمی است، همیشه پرحادثه بوده و مجموع آمار کشته شدگان آن در چند سال گذشته به بیش از 300 نفر می رسد که باید فکری برای اتمام این پروژه اندیشیده شود.

بهره برداری از بزرگراه اهر- تبریز تا اوایل سال 94 عملی نیست

عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهره برداری کامل از بزرگراه اهر- تبریز تا سال 94 ممکن نیست، گفت: امیدی که به آینده این طرح می توان داشت این است که دولت یازدهم مصمم است تا این طرح که یکی از زیرساخت های اساسی آسیب دیده در زلزله است را به سرانجام برساند.

عباس فلاح با اشاره به جلسه اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، افزود: در این جلسه مقرر شد از محل اعتبارات وزارتخانه مبلغ 80 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یابد.

وی با اشاره به آمار بسیار بالای تصادفات در این محور نیز گفت: طبیعی است وقتی جاده ای قدیمی باشد و فکری هم برای ترمیم آن نشود، روز به روز تصادفات افزایش می یابد، البته نباید فراموش کرد که زلزله هم تاثیر اندکی بر بی استفاده شدن جاده نداشت.

این نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت دهم مبلغ 22 میلیارد تومان از محل فروش اوراق بهادار به این پروژه کمک کند، گفت: در دولت دهم چون این طرح جزء مهر ماندگار ها محسوب می شد، قرار شد علاوه بر 22 میلیارد تومان، 7 میلیارد تومان هم برای تهیه ی قیر اختصاص یابد که فقط آن 7 میلیارد در ماه های گذشته وصول شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت یازدهم خود را موظف کرده است تا طرح های مهرماندگار را به اتمام برساند، ادامه داد: دولت تدبیر و امید 5 میلیارد تومان برای تسریع عملیات زیرساختی پروژه کمک کرده است ولی طبق نامه هایی که از دولت دهم داریم هنوز دولت جدید موظف است تا 22 میلیارد از خزانه برای این طرح کمک کند.

فلاح همچنین گفت: از مسیر اهر به تبریز تا گوئجه بل زیرسازی و آسفالت آن سرعت خوبی دارد و تا اواخر امسال به اتمام می رسد ولی از مسیر تبریز به اهر نیز عملیات اجرایی دو پل مهم و حادثه خیز خواجه و طویقون در حال اجراست که امیدواریم تا اواخر سال 93 با تخصیص اعتبارات، بزرگراه به بهره برداری برسد.

زلزله باعث عدم تحقق وعده ها شد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وعده ای که در سال 91 به مردم داده بود که هفته دولت سال 92 بزرگراه به بهره برداری می رسد، گفت: قبول دارم در بعضی جاها سستی شد، یا اعتبار کم آمد ولی در هر حال زلزله باعث شد تا با افزایش رفت و آمدها و بسیج ماشین آلات راه‌سازی در آواربرداری منطقه شاهد کندی روند بازسازی بزرگراه در سال گذشته باشیم.

محمد اشرف نیا با بیان اینکه جاده اهر تبریز، یکی از جاده‌های حیاتی و ضروری شمال غرب کشور است، گفت: فاز دوم از گوئجه بل تا خواجه هزینه ی کمتری نسبت به سایر فازها نیاز دارد و اصلی ترین دلیلی که باعث کندی بهره برداری از این فاز شود ناهمواری و کوهستانی بودن آن قسمت است که امید می رود با اتصال این قسمت به باند قدیم تا اوایل 93 کار اجرایی فاز دوم به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه فاز اول از اهر به گویجه بل هم اکنون 60 درصد پیشرفت کاری دارد، گفت: تسریع در اجرای بزرگراه اهر ـ تبریز از خواسته‌های اصلی و به حق مردم و مسئولان شهرستان اهر است که باید بیش از پیش با جذب اعتبارات بر افزایش سرعت پروژه گام برداشت.

بهره برداری از بزرگراه زمینه های شکوفایی اقتصادی منطقه را مهیا می سازد

فرماندار شهرستان اهر نیز درخصوص اهمیت بهره برداری از این بزرگراه گفت: بهره برداری از این بزرگراه علاوه بر رفاه و آسایش مردم در سفرها و کاهش تلفات سوانح رانندگی می تواند به جهت تاثیرات اقتصادی باعث شکوفایی ارسباران شود.

رضا صدیقی با اشاره به اینکه اين بزرگراه قطعه اول آزاد راه تبريز ـ اهر ـ باكو است، گفت: با وجود اینکه این جاده یکی از جاده‌های پرتردد و حادثه خیز استان است، کندی عملیات اجرایی بزرگراه باعث نارضایتی مردم شده است.

وی با اعلام اینکه پروژه بزرگراه اهر-تبریز به سه واحد پیمانی،از اهر تا گویجه بل،از گویجه بل تا خواجه و از خواجه تا تبریز مجزا شده است، افزود: فاز اول و سوم آن در حال ساخت است و اگر اعتبارات به موقع جذب شود تا آخر سال به بهره برداری می رسد.

صدیقی با اشاره به اینکه فاز دوم آن یعنی از گویجه بئل تا خواجه به تازگی به پیمانکار واگذار شده است، ابراز امیدواری کرد که کلید گمشده ی این طرح در دولت یازدهم پیدا می شود و بعد از سالها مردم بالاخره شاهد بهره برداری از این پروژه خواهند بود.

پیشرفت کلی بزرگراه در 4 سال اخیر نزدیک به 50 درصد است

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه از سال 87 که کلنگ بزرگراه به زمین زده شد تا اوایل فروردین امسال تنها 50 درصد پیشرفت کاری داشتیم، گفت: عمده مشکلی که در رود اجرای طرح داشتیم مشکل قیر بود که با مساعدت های وزیر در آخرین روزهای دولت دهم حل شد و با واگذاری فاز سوم به پیمانکار و جذب اعتبارات اولیه امیدواریم پروژه به زودی به بهره برداری برسد.

اورجعلی علیزاده با اشاره به اولویت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی برای اتمام پروژه گفت: جلساتی به صورت هفتگی با حضور فرماندار و پیمانکاران در محل کارگاه این پروژه برگزار می شود تا سرعت بالای عملیات اجرایی کاهش نیابد.

وی همچنین درخصوص عملکرد اداره کل راه و شهرسازی در دولت دهم نیز گفت: اکثر پروژه های راه سازی در مناطق روستایی دراین دولت انجام شد که نشان از توجه ویژه به مناطق دورافتاده و محروم داشت که امیدواریم این برنامه ها در دولت یازدهم با جدیت بیشتر ادامه داشته باشد.

به هر حال جاده وحشت آذربایجان مورد بی مهری طرح مهر ماندگار هم قرار گرفت و آرزوی چندین ساله مردم برای تعریض شدن یکی از جاده های مهم و اصلی استان آذربایجان شرقی به سرانجام نرسید و همچنان این جاده و مردم شهرهای اهر, کلیبر, ورزقان, مشگین شهر و هریس چشم انتظار خواهند ماند تا روزی برسد که با دغدغه و ترس کمتری در این جاده مسافرت کنند.