  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۵۱

فولیک اسید به درمان سرطان کمک می‌کند/ روش محققان ایرانی برای از بین بردن هدفمند سلولهای سرطانی

فولیک اسید به درمان سرطان کمک می‌کند/ روش محققان ایرانی برای از بین بردن هدفمند سلولهای سرطانی

پژوهشگران مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با استفاده از فناوری نانو روشی را برای رساندن داروهای ضد سرطان به سلول‌های سرطانی ارائه دادند که موجب از بین بردن هدفمند سلول‌های سرطانی می‌شود.

حمیدرضا رستگی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید ماده اولیه دارویی را از اولویت‌های تحقیقاتی خود ذکر کرد و گفت: در این راستا اقدام به مواد اولیه دارویی کردیم که در یکی از این مواد موفق به دریافت مجوز "های تک" شدیم.

وی ماده اولیه داروی فولیک اسید را از جمله ماده اولیه دارای مجوز "های تک" ذکر کرد و اظهار داشت: فولیک اسید داروی مورد نیاز برای تقسیم سلولی است به این دلیل برای خانم‌های باردار اسید فولیک برای تقسیم سلولی تجویز می‌شود.

رستگی، با تاکید بر اینکه در زمان تقسیم سولی، سلول‌ها نیاز به ماده‌ای با نام "فولات" دارند، ادامه داد: این ماده در داروی اسید فولیک موجود است از این رو در تحقیقاتی که انجام شد تلاش کردیم تا علاوه بر تولید فولیک اسید به عنوان ماده ویتامینه، با متصل کردن نانو ذرات به اسید فولیک داروی هدفمند برای درمان سرطان تولید کنیم.

وی در این باره توضیح داد: در صورت سرطانی ‌شدن سلول‌ها رشد آنها زیاد می‌شود از این رو به فولات نیاز دارند در این راستا داروهای ضد سرطانی را به صورت نانو ذره با فولیک اسید متصل کردیم.

مجری طرح یادآور شد: این امر موجب می‌‌شود که دارو مستقیما به سلول‌های هدف (سرطانی) وارد شود و این سلول‌ها را از بین ببرد.

کد مطلب 2130222

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