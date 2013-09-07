فخرالدینی سرپرست شهرداری دیباج شد/ انتخاب شهردار تا چند روز آینده

غلامعلی ناهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان از سال 72 بنابر مصوبه هیئت وزیران وقت با تجمیع سه روستای قلعه، ورزن و زردوان به شهر تبدیل شد و از سال 1375 نیز اقدام به تاسیس شهرداری شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس شهرداری در شهر دیباج تاکنون پنج شهردار در این شهر فعالیت داشتند که نعمت الله جمال باشی به عنوان پنجمین شهردار نیز استعفای خود را رسما تقدیم شورای اسلامی دوره سوم کرد که با استعفای وی با نظر اعضای این شورا موافقت شده است.

رئیس دوره چهارم شورای اسلامی شهر دیباج خاطرنشان ساخت: این شورا پس از تحلیف و تعیین هیئت رئیسه یکی از موضوعات مهم و در دستور خود را انتخاب شهردار جدید برای این شهر تعیین کرد که تاکنون سه گزینه برای شهردار مطرح و در حال بررسی است.

ناهیدی یادآور شد: امیدواریم تا چند روز آینده شهردار جدید دیباج را با نظر و رای اعضای شورا انتخاب و برای صدور حکم به استانداری سمنان معرفی کنیم.

وی در خاتمه، خدمات رسانی مطلوب به شهر را از مهمترین اهداف شهرداری و شورای اسلامی شهر بیان کرد و گفت: امید آن داریم که با همراهی و همکاری مردم و مسئولان بتوانیم خدمات خوب، شایسته و در خور شان مردم ارائه کنیم.

دیباج شامل روستاهای قلعه، ورزن و زردوان است. پیشتر آنرا چهارده ویا چهارده رودبار می گفتند که البته هنوز این نام بین مردم محلی رایج است.

آب و هوای دیباج، در زمستان سرد و در تابستان معتدل است.