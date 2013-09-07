سفیر ایران در پاریس: فیلم آقای هاشمی ساختگی است/ رسانه فرانسوی:هنوز تکذیبیه به دفتر ما نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصاحبه مستقیم شبکه رادیوئی فرانس انفو با آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به این شرح است:



آقای سفیر از اینکه دعوت فرانس انفو را پذیرفتید تشکر میکنم. الان بحث سوریه طبیعتا در صدر اخبار است و ایران و سوریه هم متحدان تاریخی می باشند. آیا ایران هنوز حامی بشار الاسد است ؟

ما همواره از ملت سوریه و دولت قانونی آن که از کشور خود دفاع میکند، حمایت میکنیم. ما همیشه با سوریه و ملت سوریه رابطه تنگاتنگی داشته ایم. سوریه یکی از معدود کشورهای عرب بود که به هنگام 8 سال جنگ تحمیلی توسط رژیم صدام حسین از ما حمایت نمود و ما یک همکاری و رابطه بسیار نزدیکی با دولت سوریه داریم و طبیعتا این رابطه را با سوریه ادامه می دهیم.





آیا معنای حرف شما، این است که شما رفتار قدرت حاکم در سوریه را در مقابل شورشیان و در نتیجه سرکوب آنها از 2 سال قبل تا کنون را تایید میکنید ؟



باید اپوزیسیون سوریه را که ما با اکثر آنها رابطه داریم، از گروه های تروریستی که دست به هر عملی می زنند و جنایات زیادی میکنند، مرتکب شده اند و با برخی سرویس های خارجی یا کشورهای دیگر همکاری میکنند، تفکیک کرد. آنها با گروه های اپوزیسیون متفاوت می باشند. ما همیشه از یک راه حل سیاسی که تمام گروه های اپوزیسیون و نمایندگان دولت سوریه را شامل گردد برای نیل به یک راه حل سیاسی حمایت کرده ایم.



ما در مورد راه حل سیاسی صحبت خواهیم کرد اما بار دیگر در مورد طرز اقدام دولت سوریه و یا روش هایی که به دولت سوریه نسبت داده می شود و خصوصا حمله شیمیائی معروف 21 اوت در حومه دمشق که 1400 کشته، تعداد بیشماری از کشورها اطمینان دارند که دولت سوریه این جنایت را مرتکب شده است و فرانسه هم جزء این کشورها می باشد، نظر شما چیست؟



باید دو نکته را تفکیک نمود. اولا موضع ما در قبال استفاده از سلاح های شیمیائی کاملا روشن است. ما استفاده از سلاح های شیمیائی توسط هر کسی را محکوم میکنیم.



ایران خودش به هنگام جنگ ایران و عراق قربانی سلاح شیمائی بود.



بله دقیقا اما به هنگام جنگ صدام علیه ایران، قربانی شدیم و خاطره بسیار تلخی از کاربرد سلاح های شیمائی داریم و قربانیان بسیار دادیم که هنوز نیز ادامه دارد. در آن زمان ملت عراق و اکراد عراق نیز قربانی شدند و در عین حال، دولت آمریکا به راحتی چشم های خود را بر این موضوع بست، در حالی که الان میخواهد از بشریت و شهروندان سوریه ای دفاع نماید! استفاده از سلاح های شیمیائی که ما کاملا مخالف آن می باشیم، متفاوت از بررسی این است که چه کسی در کاربرد آن دخیل بوده است. مدارک و شواهد عرضه شده از سوی غرب در مورد کاربرد سلاح های شیمیائی در سوریه به گفته کارشناسان ساختگی است.



به گفته چه کارشناسانی؟ جناب آقای سفیر. بسیاری از کارشناسان و افرادی که به عنوان کارشناس تعیین کرده اند، تاکید دارند که این شواهد قابل اعتماد است و از کشورهای متعدد هستند.



وجود قربانیان روشن است. اما واقعا از چه ماده ای استفاده شده است. این سوالی است که برای پاسخ آن منتظر گزارش هیئت سازمان ملل و اعلام آنها هستیم. اما اینکه چه کسی آن را استفاده کرده است، مبحثی است که اصلا روشن نمی باشد. ما عواملی را دریافت کرده ایم و به ما و به روسیه اطمینان داده شده که دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیائی علیه شهروندان سوری مداخله ای نداشته است. این نکته مهمی است.



اعتقاد راسخ شما امروز این است که دولت سوریه بیگناه است در این جنایت؟



بله کاملا. بر طبق شواهد و داده های که تا کنون داریم.



در ایران نیز این بحث وجود دارد و قطعا شما دقیق تر از ما آن را دنبال کرده اید. خصوصا آنچه در خصوص رئیس جمهور اسبق، آقای رفسنجانی گفته شده طبق خبر یک آژانس خبری ایرانی که ایشان گفته دولت سوریه مسئول این حمله شیمیائی است. این سخنان اول انعکاس داده شد و سپس توسط این آژانس خبری حذف شد. چه اتفاقی افتاده است؟



شما آقای رفسنجانی را که یک شخصیت سیاسی است، خوب می شناسید. وی دیدگاه های خود را دارد اما این اطلاعات و ویدئوی ساختگی را نیز تکذیب نموده است. در جهان فعلی ، آسان می شود اینگونه ویدئوها را آماده کرد و ساخت ولی قطعی است که این مطلب از سوی وی گفته نشده است زیرا ایشان همیشه در این خصوص موضع روشنی داشته است.



با این حال تکذیبیه روشن حد اقل به ما در فرانسه نرسیده است. اگر توسط سازمان ملل اثبات شود که دولت سوریه سلاح شیمیائی علیه ملت خود استفاده کرده است، چه خواهید کرد؟



من به شما گفتم موضع ما کاملا روشن است. ما همیشه استفاده از سلاح شیمیائی را محکوم نموده ایم. از طرف هر کسی که باشد ولی باید صبر کرد زیرا تا کنون حتی هیئت بازرسی که در سوریه بوده، دستور العملی برای بررسی اینکه چه کسی مسئول بوده دریافت نکرده است و این امر باعث تاسف است.



نشست جی 20 ادامه دارد و در اخبار ساعت 8 به آن اشاره کردیم. قدرت های بزرگ موضع واحد ندارند اگر فرانسه و ایالات متحده به سوریه حمله کنند آیا ایران عکس العمل نشان می دهد؟ آیا ایران وارد جنگ می شود؟ سوال من ساده است و یک پاسخ روشن را می طلبد جناب سفیر.



اول باید دانست که هدف از این حمله نظامی که افکار عمومی فرانسه و جهان با آن مخالف هستند، چیست. گفته شده که باید افرادی را که پشت استفاده از سلاح شیمیائی بوده اند، تنبیه نمود. آیا واقعا با یک حمله نظامی میتوان افراد را تنبیه کرد. این اصلا اطمینان بخش نمی باشد.آنچه مهم است مقاصد است و به نظر می رسد یک حمله احتمالی امور را پیچیده تر میکند و دسترسی به راه حل سیاسی را به تعویق می اندازد. در حالیکه همه حتی فرانسه و آمریکا تاکید بر آن دارند و می گویند باید به سوی یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک رفت ولی ما مطمئن هستیم که در یک حمله نظامی، راه حل سیاسی را که ما از نخست طرفدار آن بوده ایم، و همچنین ابتکارات دبیرکل سازمان ملل و فرستاده ویژه، آقای اخضر ابراهیمی که ما همیشه با وی در تماس هستیم، به عقب می اندازد.



آیا این راه حل سیاسی که شما می گوئید ایران می خواهد در آن نقش داشته باشد، هنوز ممکن است؟



بله کاملا برای اینکه تنها راه می باشد. بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. باید در این مسیر رفت و باید همه گروه های اپوزیسیون و دولت را تشویق کرد که پشت میز مذاکره بیایند.



ولی سوال خودم را تکرار میکنم. اگر حملات انجام بشود آیا عکس العمل و خصوصا یک عکس العمل نظامی از سوی ایران وجود خواهد بود؟



هنوز که به آنجا نرسیده ایم. باید دید ابعاد این تصمیم که هنوز روشن نمی باشد با توجه به مخالفت افکار عمومی در اروپا و آمریکا با حمله، چه خواهد بود؟ هنوز به آنجا نرسیده ایم که تا بخواهیم موضع خود را اعلام نمائیم.



شما مثل ما مصاحبه رئیس جمهور سوریه، بشار الاسد را در این هفته با لوفیگارو خوانده اید. طبق نظر نامبرده، ایران و حزب الله و سوریه منافع یکسانی دارند. این اصطلاح دقیق اوست. آیا موافق می باشید؟



طبیعتا نقاط مشترک و منافع مشترک وجود دارد.



نفع مشترک سوریه و ایران و حزب الله چیست؟



دفاع از حقوق مشروع ملت سوریه. این هدف ما می باشد. حاکمیت آنها، اتحاد آنها، تمامیت ارضی ، استقلال آنها برای ما نکات مهمی می باشند و ما بر این نکات تکیه داریم.



چند روز دیگر، مذاکرات در خصوص موضوع مهمی برای ایران یعنی پرونده هسته ای آغاز می شود. آغاز مجدد مذاکرات در 27 سپتامبر است. آیا ایران با پیشنهاد جدیدی می آید؟



2 روند مذاکره وجود دارد. یک روند با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در تاریخ 27 سپتامبر انجام می شود و مربوط به همکاری های فنی میان ایران و آژانس است و روند دیگر با 5 + 1 است که دو طرف در حال بررسی هستند و تاریخ آن بعد از ملاقات آقای ظریف و خانم اشتون در سازمان ملل خواهد بود که طی آن در مورد چارچوب مذاکرات و تاریخ آن تصمیم می گیرند.



آیا امید پیشرفت دارید؟



بله کاملا. البته بستگی به رویکرد و طرز عمل 5+1 دارد. اگر واقع بین باشند میتوان به راه حلی عادلانه و منصفانه رسید که هم نگرانی های احتمالی رفع شود و هم حقوق مشروع ما به رسمیت شناخته شود.