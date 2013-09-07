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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۶

ارشاد:

183 اثر به جشنواره وبلاگ نویسی گرگان ارسال شد

183 اثر به جشنواره وبلاگ نویسی گرگان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت داوران سومین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان گفت: 183 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که پس از حذف مطالب کپی شده و یا آثار تولیدی در خارج از بازه زمانی جشنواره، 137 اثر به مرحله داوری راه یافته است.

احسان ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالب و آثار ارسال شده از سوی شرکت کنندگان از نظر محتوا و فرم مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: نوآوری و خلاقیت در آثار تولید شده، ارتباط کامل مطلب با موضوعات جشنواره، تولیدی بودن مطالب، ایجاز در نوشتار، استفاده از تصویر یا تصاویر مرتبط، نبود غلط تایپی و املایی و رعایت آیین نگارش، اعتبار و صحت مطالب، رعایت اصول تنظیم مطالب بر اساس قواعد وبلاگ نویسی و استفاده از ادبیات جذاب، در ارزیابی محتوایی مطالب مورد نظر است.
 
وی ادامه داد: گرافیک مناسب وبلاگ، پویایی نظرات، سرعت بارگذاری، پیوندهای وبلاگ، تنظیم پیکره وبلاگ، استفاده از قلم، تصاویر مناسب، استفاده از اسم و آدرس مناسب، وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو، آمار بازدیدکنندگان، به روزرسانی مستمر، وجود آرشیو آسان، سابقه وبلاگ و شناسنامه وبلاگ نیز از معیارهای ارزیابی شکلی و ظاهری وبلاگ خواهند بود.
 
ارشاد تصریح کرد: از 100 امتیاز مربوط به ارزیابی هر اثر، 80 امتیاز به محتوای آثار و 20 امتیاز نیز به ویژگی های شکلی و ظاهری وبلاگ اختصاص دارد.
 
سومین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و به مناسبت گرامیداشت روز گرگان، در پنج محور توسعه پایدار گرگان، چهره­ها، ورزش گرگان، موضوعات فرهنگی و گردشگری گرگان و نامه ای به شهردار گرگان در حال برگزاری است.
 
دکتر مزدک دربیکی، مجتبی رضوانی و احسان ارشاد اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره وبلاگ نویسی گرگان هستند.
کد مطلب 2130254

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