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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

اليوراستون : از اينكه هنوز زنده هستم، شگفت زده ام

اليوراستون : از اينكه هنوز زنده هستم، شگفت زده ام

"اليوراستون"، كارگردان نامي سينما اعلام كرد كه ناكامي فيلم "اسكندر" ريشه در عدم درك تاريخ باستان توسط جوانان آمريكايي دارد.

" اليوراستون " درپشت صحنه فيلم " اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين كارگردان كه به تازگي نسخه تدوين شده اين اثر را وارد بازار دي وي دي كرده است، در شرايطي فيلم ناموفق "اسكندر" را دركارنامه هنري اش ثبت كرد كه ساير فيلمهايش از جايگاه ويژه اي درتاريخ سينما برخوردار هستند.
وي دراين مورد گفت : " ساخت فيلمهايي مثل شجاع باعث شده كه كودكان و نوجوانان تصور كنند كه خشونت واقعي چنين است . آنها هرگز به فرهنگهاي قديمي به مثابه فرهنگهايي جداگانهاي كه ارزشهايشان بيشترازفرهنگ آمريكايي است نگاه نمي كنند . درطول ساخت اين فيلم فرهنگ يوناني و ايراني همواره مد نظرم بود ."
" استون" درادامه صحبتهايش افزود : " اسكندر داستان يك قهرمان نيست، بلكه مي توان اين شخصيت را يك فرد كا ملاً پيچيده دانست ."
كارگردان نام آشناي سينما درانتهاي صحبتهايش اشاره اي به انتقاد شديد منتقدان ازفيلمش كرد وگفت :" اعتبارمن بارها و بارها،  تا سرحد مرگ زيرسوال رفته است. ازهمين رو از اينكه هنوز زنده هستم ، شگفت زده ام."

کد مطلب 213026

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