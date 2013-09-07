سازمان داوری در گلستان فعال شود/ وصول 70 میلیارد ریال از مطالبات بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح شنبه در دومین نشست شورای قضایی استان با تاکید بر گنجاندن یک بند مبنی بر تعیین داور در مفاد قرارداد ها، با بیان این که موضوع بسیاری از پرونده های ورودی به محاکم استان را مبایعه نامه ها تشکیل می دهند افزود: فعال شدن نهاد داوری علاوه بر سوق دادن مردم به سمت حل کدخدامنشی اختلافات از حجم ورودی پرونده ها به محاکم نیز می کاهد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که تنظیم مراودات ثبتی و حقوقی مردم مهم ترین کارکرد ثبت اسناد است با انتقاد از تفسیرهای نادرست از قوانین ثبتی گفت : قوانین خوبی در ثبت اسناد و تعیین تکلیف اراضی در کشور تصویب شده اما متاسفانه برخی تفسیرهای نادرست از این قوانین سبب شد آن گونه که شایسته است اجرا نشود.

وی در ادامه اجرای طرح کاداستر را انقلابی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و افزود : باید سرعت اجرای کامل این طرح در سراسر استان را بیشتر کنیم.

رئیس شورای قضایی استان ، پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از کارکردهای ثبت اسناد برشمرد و گفت: صدور سند برای 94 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان ، دست اندازی به این اراضی را به حداقل رسانده است.

احمد فاضلیان در ادامه سخنان خود با تقدیر از اداره کل ثبت اسناد استان برای فعال کردن سامانه استعلام الکترونیکی گفت: با فعال شدن این سامانه نگرانی ما از بابت جعل اسناد به حداقل رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به خودسازی و گسترش اخلاق افزود: دستگاه هایی مانند دادگستری و ثبت اسناد چون با حقوق مردم سر و کار دارند بیشتر در معرض خطرند و به همین دلیل باید تلاش ما در سلامت اداری بیشتر شود.

وی با تاکید بر این که همکاران ما از سلامت اداری برخوردارند افزود: باید مراقب اقلیت خطاکار باشیم تا پاکدامنی بقیه کارکنان را خدشه دار نکنند.

هفت میلیارد تومان از مطالبات بانکها وصول شد

در ابتدای این جلسه مدیر کل ثبت اسناد استان گلستان نیز عملکرد 5 ماهه این اداره را تشریح کرد و گفت: وصول نزدیک به هفت میلیارد تومان مطالبات بانک ها و صدور بیش از 21 هزار سند تک برگی از مهم ترین اقدامات این اداره کل از ابتدای سال جاری تا کنون است.

موسوی زاده یزدی ، صدور الکترونیکی استعلام و ارتباط دوسویه با فاتر اسناد رسمی را نیز از فعالیت های مهم این اداره در سال جاری برشمرد.

در ادامه این نشست سایر اعضا نیز مشکلات سازمان های ذیربط خود را مطرح کردند و در پایان این نشست مقرر شد برای رفع مشکلات بودجه ای سازمان های تابعه دستگاه قضایی نشست اعضای شورای قضایی با حضور نمایندگان استان برگزار شود.