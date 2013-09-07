علت شکست تیم قزوین کم تجربگی بازیکنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های هندبال کاسپین قزوین و هپکو اراک در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر هندبال کشور عصر جمعه در سالن شهید بابایی قزوین با هم رقابت کردند.



محمد باقری پس از شکست مقابل هپکو اراک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مسابقه تیم ما نمایش خوبی را در اکثر دقایق بازی داشت، اما متاسفانه در دقایق پایانی فاصله امتیازات کمی افزایش یافت و به همین خاطر نتوانسیتم آن را جبران کنیم که همین موضوع هم عامل شکست ما شد.



وی افزود: بازیکنانی که در تیم کاسپین بازی می کنند جوان، جویای نام و بی تجربه هستند و متاسفانه نمی توانند در دقایق آخر بازی نمایش خوبی را از خود انجام دهند.



سرمربی تیم هندبال کاسپین قزوین بیان کرد: برای رفع این مشکل باید تمرینات خود را بیشتر کنیم تا بتوانیم از سد حریفان سر سخت عبور کنیم.



باقری با اشاره به قدرت تیم هندبال هپکو اراک گفت: هپکو اراک از تیم های باسابقه، استخوان دار و قدرتمند لیگ است و امروز هم دیدیم که تمام تلاش خود را برای پیروزی در این مسابقه کردند و در نهایت هم توانستند این بازی را به سود خود پایان دهند.



سرمربی هندبال کاسپین، نقطه قوت تیم کاسپین را انگیزه بازیکنان دانست و افزود: متاسفانه در این مسابقه تیم داوری اصلا خوب کار نکرد و ما در چند صحنه شاهد اشتباهات واضح تیم داوری بودیم که این موضوع باعث شد بازیکنان ما کمی عصبی شوند و نتوانند در دقایق آخر خوب بازی کنند.



باقری بیان کرد: من قول نمی دهم، اما امیداورم که در ادامه مسابقات با تمرینات بیشتر بتوانیم پیروزی هایی کسب کنیم و در لیگ برتر هندبال ماندگار شویم.