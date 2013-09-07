انهدام باند قاچاق هروئين در ايلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علي دولتي در تشريح اين خبر گفت: در اين عمليات موفق چهار نفر از اعضاء اصلي تهيه و توزيع هروئين استان هاي غرب کشور دستگير شدند.

وي افزود: به دنبال اطلاع پليس از فعاليت اين گروه تيم مشترکي از پليس مبارزه با مواد مخدر استان ايلام و لرستان با هماهنگي هاي صورت گرفته تحقيقات گسترده اي را در خصوص نحوه فعاليت آن ها آغاز کردند.

فرمانده انتظامي استان ايلام تصريح کرد: پس از چند روز کار اطلاعاتي و شناسايي عوامل اصلي اين باند مشخص شد که قاچاقچيان مقاديري هروئين را از استان هاي شرقي و جنوبي کشور براي توزيع در استان هاي ايلام و لرستان بارگيري کرده اند.

اين فرمانده انتظامي ادامه داد: متهمان که به صورت گروهي اقدام به قاچاق مواد مخدر مي کردند اين محموله را در داخل يکدستگاه خودرو سوناتا جاسازي و قصد داشتند به همدستان خود در استان هاي ايلام و لرستان برسانند.

وي با اشاره به عمليات شناسايي موفق پليس در اين زمينه گفت:تنگه رازان آخرين مقصد اعضاءاين باند بود که پليس با طراحي يک عمليات ويژه در انتظار آن ها بود.

سردار دولتي گفت: در عمليات دستگيري اين افراد 4 نفر از اعضاء اصلي اين باند به همراه دو دستگاه خودرو دستگير و کشف شد.

وي در پايان با اشاره به افزايش 24 درصدي کشفيات مواد مخدر در پنج ماهه ابتداي سال جاري گفت:با اجراي طرح هاي ويژه و کنترل گلوگاه هاي استان عرصه را بر فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر تنگ کرده ايم.