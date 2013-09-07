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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

آغاز بکار نمایشگاه تجسمی رضوی در البرز؛

30 اثر در نمایشگاه تجسمی رضوی به نمایش گذاشته شد

30 اثر در نمایشگاه تجسمی رضوی به نمایش گذاشته شد

کرج -خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از آغاز نمایشگاه تجسمی رضوی با 30 اثر از هنرمندان تجسمی کار البرزی خبر داد.

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: از امروز 16 شهریورماه نمایشگاه تجسمی رضوی با به نمایش گذاشتن 30 اثر در رشته های خط - نقشی، خوشنویسی و عکس در نگارخانه فجر آغاز بکار خواهد کرد.

وی افزود: این آثار از جمله آثار برگزیده جشنواره فرهنگی هنری رضوی است که برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

معاون هنری سینمایی اداره کل ارشاد البرز گفت: علاوه بر آن شاهد پخش اسلایدشو( تصاویر همراه با صدا) در محل لابی اداره کل ارشاد البرز خواهیم بود.

نمایشگاه عکس رضوی 16 شهریور ماه از ساعت هشت صبح امروز کار خود را آغاز کرده و تا 21 شهریورماه هر روز از تا ساعت 16 دایر است.

نگارخانه فجر؛ در خیابان مطهری، آزادگان، نبش شاهد 2 پذیرای علاقه مندان به بکرترین تصاویر بنیاد ملی امام رضا(ع) واقع است.

کد مطلب 2130309

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