کمبود امکانات درمانی در مناطق محروم دلفان/ ضرورت راه اندازی بیمارستان صحرایی

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه دایر کردن بیمارستانهای صحرایی در دوران دفاع مقدس باعث شد که پس از جنگ با استفاده از تجربیات گران سنگ احداث بیمارستانهای صحرایی در راستای محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار از تسهیلات بهداشتی و درمانی، آماده سازی ظرفیت های سیستم درمان شامل نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی به منظور خدمت رسانی در مواقع وقوع بلایای طبیعی و ارتقاء مدیریت بحران سیستم درمانی با راه اندازی بیمارستانهای صحرایی در مناطق محروم و بلاخیز کشور، بهره جست.

این مهم با همت بلند نهادهایی چون وزرات بهداشت و درمان، بسیج جامعه پزشکی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و هلال احمر در سالهای اخیر میسر شده است.

شهرستان دلفان واقع در شمال غربی استان لرستان دارای جمعیت 145 هزار نفر و وسعت دو هزار و 570 کیلومتر مربع و متشکل از دوبخش مرکزی و کاکاوند، 10 دهستان و 446 روستای دارای سکنه است.

این شهرستان از شمال به شهرستانهاي هرسین و کرمانشاه، ازغرب به شهرستان کوهدشت، ازشرق به شهرستان نهاوند و از جنوب به شهرستانهای الشتر و خرم آباد منتهی می شود.

شهرستان دلفان به دلیل تعدد، پراکندگی، صعب العبور بودن مسیرهای دسترسی به بسیاری از روستاها و فقدان یا نقصان جدی برخی زیرساخت ها، علی رغم تلاش های انجام گرفته در جهت زدودن چهره محرومیت از رخسارش در طول سالهای متمادی، همچنان به لحاظ برخورداری از بسیاری تسهیلات از جمله خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی و پاراکلینیکی، محروم و کم برخوردار محسوب می شود.

این محرومیت بیماران مناطق روستایی و حتی شهری شهرستان دلفان را مجبور می سازد که به منظور دریافت خدمات درمانی و پاراکلینکی تخصصی و فوق تخصصی راهی شهرهای اطراف شده و با وجود معضل بیکاری و فقر بالا، هزینه های فزاینده درمانی و تشخیصی خود را دو چندان کرده یا در مواردی با تحمل رنج بیماری از انجام برخی پیگیری های تخصصی و فوق تخصصی درمانی خود منصرف شوند.

محرومیت شهرستان از یک سو و موقعیت جغرافیایی و طبیعی آن از لحاظ قرارگیری در کمربند زلزله خیز کشور و بارش برف در فصول سرد و مسدود شدن راههای مواصلاتی برخی مناطق روستایی و اهمیت آماده سازی کادر درمانی در جهت خدمت رسانی در شرایط بحران از دیگر سو، بازگو کننده اهمیت و ضرورت احداث بیمارستان صحرایی در این شهرستان است.

اهمیتی که از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان نهادهایی چون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی استان، بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر استان احساس شده و زمینه احداث بیمارستان صحرایی شهید ولیان در منطقه کاکاوند در سال 1390 و راه اندازی بیمارستان صحرایی میربگ موسوم به بیمارستان شهدای بسیج جامعه پزشکی استان لرستان از تاریخ شانزدهم تا 19 شهریورماه سالجاری فراهم شد.

این بیمارستان صحرایی به منظور ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی و پاراکلینیکی به ساکنان مناطق میربگ و خاوه شمالی از جمله انجام برخی اعمال جراحی دایر شده است.