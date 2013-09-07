انصراف مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان از رقابت در انتخابات اتحادیه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود تا پایان تابستان امسال انتخابات اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین تهران برگزار شود، غلامرضا شجاع مدیرعامل تعاونی مربوط به این اتحادیه از شرکت در این رقابت اعلام کناره‌گیری کرد.

شجاع دلیل انصراف خود را مشغله زیاد عنوان کرده و این در حالی است که پیش از این نیز گفته شده بود علت ثبت نام مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران برای رقابت در انتخابات اتحادیه، رسیدن تعداد کاندیداهای هیئت مدیره به حد نصاب بوده است.

همچنین عباس شاه‌میزرا عضو هیئت مدیره اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین تهران و بازرس این اتحادیه هم از ادامه رقابت در این انتخابات اعلام کناره‌گیری کرده است. به این ترتیب و با انصراف دو نامزد عضویت در هیئت مدیره این اتحادیه، تعداد کسانی که هنوز در گود رقابت حضور دارند، به 13 نفر تقلیل یافت.

بر این اساس از هیئت مدیره فعلی تنها احمد ابوالحسنی و بیژن بهادری در گود رقابت حضور دارند و حسن قاسمی رئیس این اتحادیه، عباس شاه‌میرزا و مجتبی مدنی دیگر اعضای هیئت مدیره از ادامه فعالیت در این عرصه کناره‌گیری کرده‌اند.

این در حالی است که با وجود برگزاری مجمع عمومی اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین تهران و رسیدن تعداد نامزدهای رقابت در این انتخابات به حد نصاب، هنوز اداره اماکن اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده را به هیئت مدیره اتحادیه اعلام نکرده است.

مطابق قانون انتخابات اتحادیه‌های صنفی، گروه تطبیق متشکل از افرادی از اداره بازرگانی، مجمع امور اصناف و اداره اماکن، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین تهران را بر عهده دارند. بر اساس روال برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی، پس از اعلام اسامی نفرات دارای صلاحیت، 15 روز بعد انتخابات مربوطه برگزار خواهد شد.

اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک چاپ اسکرین در سال 1353 تاسیس شده و اکنون حدود 580 عضو دارای مجوز فعالیت دارد و کار عضویت بیش از 200 واحد دیگر هم در دست اقدام است. در حال حاضر حسن قاسمی، احمد ابوالحسنی، بیژن بهادری، عباس شاه‌میرزا و مجتبی مدنی، اعضای هیئت مدیره این اتحادیه را تشکیل می‌دهند که دوره 4 ساله فعالیت آنها رو به اتمام است.