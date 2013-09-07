برگزاری مرحله استانی چهاردهمین دوره المپیاد مهارت در کرمان

مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله استانی چهاردهمین دوره المپیاد ملی مهارت اظهار داشت: این مسابقات در 28 رشته و با حضور 120 شرکت کننده منتخب از سراسر استان به مدت دو روز در مجتمع مراکز و مراکز سه ، چهار و شش و برخی آموزشگاه های مناخب کرمان در حال برگزاری است.

ابراهیمی نژاد در خصوص چگونگی انتخاب این افراد برای رسیدن به مرحله استانی المپیاد ملی مهارت تصریح کرد: این افراد از بین 570 شرکت کننده مرحله شهرستانی برگزیده شده و به مرحله استانی راه یافته اند.

وی در مورد مسابقات شهرستانی اظهار داشت: مسابقات شهرستانی به صورت تئوری و عملی برگزار شده و این در حالی است که مسابقات استانی به صورت پروژه عملی است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان ادامه داد: پس از اجرای پروژه های عملی، کارشناس داوران رشته ها که از مربیان با تجربه و یا مدال آوران دوره های قبل المپیاد هستند داوری مسابقات را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: از چهار رشته تیمی رباتیک، مکاترونیک و ساخت و تولید و طراحی فضا سبز دو نفر و از مابقی رشته ها یک نفر به مرحله کشوری المپیاد ملی مهارت راه می یابند.

این مسئول همچنین درباره المپیاد جهانی مهارت نیز گفت: المپیاد جهانی مهارت هر دو سال یک بار برگزار می شود که منتخبین مرحله کشوری در تعدادی از رشته ها به مسابقات جهانی 2015 برزیل راه پیدا می کنند.

ابراهیمی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع مهارت آموزی در حل مشکلات جامعه بالاخص مشکل بیکاری گفت: انسان مهارت آموخته ثروت و مشکل گشای جامعه است.

وی همچنین از توان و مهارت دانش آموختگان کرمانی تقدیر کرد و ادامه داد: با وجود تحریم ها و مشکلات مالی و کمبود امکانات و تجهیزات راه های قله های افتخار را می پیمایند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان به افتخارآفرینی امین ایرانمنش در مسابقات جهانی 2013 المان و کسب مدال افتخار رشته فناوری اتومبیل را شاهد ادعای خود اعلام کرد و افزود: این جوان با استعداد و سخت کوش بدون اینکه خودروی مورد مسابقه در دسترس وی باشد توانست در این مسابقات به این افتخار ارزشمند برای تیم ملی مهارت کشور دست پیدا کند.

