پیش بینی خشکسالی به کمک تصاویر ماهواره ای/ مزایای فناوری فضایی در مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید فاضلی امروز شنبه در آغاز به کار کارگاه کاربردهای فناوری فضایی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی که به میزبانی ایران و با حضور کشورهای عضو شبکه بین دولی کشورهای اسلامی در علم و فناوری- ایزنت، برگزار می شود، گفت: مطالعه و بررسی بلایای طبیعی از آن جهت حائز اهمیت است که به دلایل وقوع و اثرات ناشی از این رخداد می پردازیم و با بحران های زیست محیطی و طبیعی به صورت هوشمند برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به باران های اسیدی، اثرات گازهای گلخانه ای و تخریب خاک که مهمترین بلایای طبیعی را شامل می شود، ادامه داد: هم اکنون سیل و زلزله در کنار مشکل خشکسالی از جمله مهمترین بلایای طبیعی در ایران است.

فاضلی با اشاره به وقوع سه زلزله با بزرگای بیش از 6 درجه در مقیاس ریشتر که در سال 2013 در کشور ما به وقوع پیوسته است، ادامه داد: بر این اساس مدیریت بحران، آموزش و افزایش آگاهی و ایجاد سیستم های پایش و ارزیابی خسارات با استفاده از فناوری های فضایی همچون ماهواره سنجش از راه دور نقش مهمی در کاهش خطرات جانی و مالی این رخدادها خواهد داشت.

قائم مقام سازمان فضایی ایران بر توسعه زیرساخت های موجود با اشتراک گذاری داده های آرشیوی در این زمینه تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین قابلیت های ماهواره سنجش از دور امکان پایش سطح زمین است و هیچ منبع اطلاعاتی قابلیت رقابت با این ماهواره را ندارد بر این اساس ایجاد یک سیستم پایش و هشدار سریع با این ماهواره می تواند بسیار مفید باشد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را تولید اطلاعات در زمینه بلایای طبیعی با تاکید بر پیشرفت فناوری فضایی و توسعه تکنولوژی ماهواره برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال 2013، 22 حادثه طبیعی مخرب در سراسر جهان توسط شبکه کشورهای دارای ماهواره سنجش از دور (چارتر) فعال و به تصویربرداری مناطق حادثه دیده پرداخته است که این بلایا شامل طوفان، زلزله، آتش سوزی نفتی، آتش فشان و سیل بوده است و در این راستا داشتن ماهواره سنجش از راه دور مهمترین الزام محسوب می شود.

فاضلی با اشاره به فعالیت ها و طرح های سازمان فضایی ایران در زمینه مدیریت بحران به راه اندازی ژئوپرتال داده های فضایی ایران برای ارائه تصایر ماهواره ای اشاره کرد و گفت: زیر سیستم پایش و هشدار از جمله سرویس های ژئوپورتال محسوب می شود در عین حال پروژه ای نیز مبنی بر پایش و پیش بینی خشکسالی به کمک تصاویر ماهواره ای در این زمینه تعریف شده است که به زودی به اتمام رسیده و عملیاتی می شود.

وی پرتاب ماهواره نوید با پرتابگر داخلی سفیر را از جمله برنامه های صلح آمیز ایران در زمینه مدیریت بحران و پایش حوادث غیرمترقبه عنوان کرد و گفت: در سال 2009 دفتر حامی منطقه ای پروژه اسپایدر با هدف ایجاد اطمینان در حوزه بلایای طبیعی در ایران افتتاح شده است.

وی اظهار داشت: همچنین برگزاری کارگاههای تخصصی و همکاری با سازمان ملل متحد و ایجاد محتوای غنی و آموزشی در مدیریت بلایای طبیعی از دیگر اقداماتی است که ایران در زمینه آن اهتمام ورزیده است.

قائم مقام سازمان فضایی ایران از آمادگی همکاری در زمینه ساخت ماهواره سنجش از دور با کشورهای اسلامی با تاکید بر مدیریت بلایای طبیعی خبر داد.