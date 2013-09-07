۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

مراسم نکوداشت کدخدایی با عنوان مرد صدق و امانت برگزار شد

مراسم بزگرداشت عباسعلی کخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان صبح امروز با حضور چهره های سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان با عنوان نکوداشت "مرد صدق و امانت" صبح امروز شنبه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی همچون آیت الله جنتی دیبر شورای نگهبان، غلامعلی حدادعادل نماینده مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده مردم تهران، عباس سلیمی نمین پژوهشگر، مرتضی نبوی عضو جامعه اسلامی مهندسین و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و حسینی وزیر سابق ارشاد برگزار شد.

به گزارش مهر آیت الله جنتی، غلامعلی حدادعادل و آیت الله علم الهدی از سخنرانان مراسم امروز بودند.

این مراسم به همت دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های امام صادق(ع) و تهران، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، حوزه‌علمیه امام مهدی (عج)،‌ستاد برگزاری نمازجمعه تهران، خبرگزاری‌های تسنیم، مهر، ایرنا، ایلنا،‌ ایسنا،‌ایکنا،‌آنا،رسا،‌ شبستان،‌تقریب و دفاع مقدس و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران، موسسه‌های همشهری و دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران،‌ مجمع جهانی صلح ،‌روزنامه‌های  مردم‌سالاری، رسالت،‌جوان، افکار ، فرهیختگان، خراسان برگزار شد. 

