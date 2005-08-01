صادرات صنايع غير فلزي امسال 20 درصد افزايش مي يابد

حسين ابويي مهريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در مجموع در سه ماهه نخست امسال حدود 319 هزارتن محصولات صنايع غير فلزي بدون احتساب پتروشيمي به ارزش 158 ميليون دلار صادر شد كه از نظر وزني 4 درصد كاهش و ارزش 4/6 درصد افزايش يافته است.

وي افزود: در مجموع ميزان صادرات محصولات صنايع غير فلزي با سود سوز آورو محصولات پتروشيمي به يك ميليون و205 هزارتن و به ارزش حدود 437 ميليون دلار رسيد كه از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 30 درصد و 13 درصد كاهش مواجه شده است.

وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه ميزان صادرات صنايع غير فلزي در سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد رشد يابد.

مدير كل صنايع غير فلزي وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود كه در ماههاي باقي مانده سالجاري وضعيت اين صنايع روند بهتري داشته باشد.

وي با اشاره به صادرات صنايع غير فلزي تا پايان سال جاري افزود: صادرات صنايع غير فلزي تا پايان امسال بجزمحصولات پتروشيمي به 750 تا 800 ميليون دلار برسد.

وي ميزان صادرات صنايع غير فلزي را در سال گذشته 680 ميليون دلار ذكرو تصريح كرد: كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال ماقبل از آن 10 درصد رشد داشته است.