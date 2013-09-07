شناسایی و جمع آوری 17 فقره  انشعاب غیر مجاز در رزکان شهریار

محمدولی زیوری در گفتگو با خبرنگار مهر به جژئیات دو انشعاب از این 17 فقره انشعاب غیرمجاز اشاره و اظهار داشت: پس از وصول گزارشات، با پیگیری و تلاش‌ واحد اجراییات، یک فقره لوله گذاری و نصب انشعاب غیرمجاز با قطر ۶۳ میلی متر و طول هزار متر برای یک کارگاه بستنی سازی و نیز یک فقره انشعاب غیرمجاز دیگر با طول حدود 900 متر و سایز 4/3 به باغات شناسایی و توسط همکاران جمع آوری شد.

وی درباره شناسایی انشعابات غیرمجاز افزود: با توجه به کاهش سطح سفره های زیرزمینی، رشد فزاینده جمعیت و لزوم استفاده بهینه و مجاز از آب شرب، موجب شده تا امورآبفای شهریار با حسایت خاصی نسبت به موضوع برخورد کند، به همین دلیل در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شبکه آبرسانی موارد را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کند.

زیوری در ادامه عنوان کرد: آب شرب به‌ویژه در فصل تابستان و اوج گرما مورد نیاز شهروندان بوده و لوله گذاری‌های غیر مجاز با چنین سایز و متراژی، ضمن خسارت به شبکه، موجب قطع و یا افت فشار آب شرب به‌ویژه در اوج گرما می‌شود که متاسفانه این گونه انشعابات غیرمجاز، معمولا برای مصارف غیرضروری نیز استفاده می‌شود.

مدیر امورآیفای شهرستان شهریار در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده احتمالی و انشعابات غیرمجاز از شبکه‌های آبرسانی را سریعا به‌صورت حضوری، یا با شماره تلفن 122 و یا با پیامک و از طریق سامانه 1000122 مراتب را گزارش دهند تا در اسرع وقت موضوع پیگیری شود.