دستگیری قاتل فراری در نقطه صفر مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی از قتل برادرش در اثر یک آتش سوزی عمدی خبر داد.

شاکی به کارآگاهان گفت: همسرم به دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم پنجم اسفند سال گذشته در حالی که من و دو برادرم در خانه بودیم در را بست و با بنزین خانه را به آتش کشید. برادر کوچکم به نام امید پس از مدتی بستری بودن در بیمارستان به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد که پرونده از دادسرای ناحیه 16 برای رسیدگی به اداره ویژه قتل فرستاده شد.

در جریان بررسی ها مشخص شد مرد جنایتکار پس از این قتل به سمت هنگ مرزی زابل فرار کرده است که بلافاصله گروهی از ماموران راهی زابل شده و پس از تحقیقات گسترده متهم به قتل را قبل از خروج از کشور شناسایی و دستگیر کردند.

مرد جنایتکار پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت که با اعتراف به جرم خود گفت: به دلیل اختلافاتی که با همسرم و خانواده اش داشتم تصمیم به این کار گرفتم. بعد از آتش سوزی فراری شدم اما زمانی که متوجه مرگ امید شدم برای فرار از مجازات قصد داشتم از کشور خارج شوم که دستگیر شدم.

هم اکنون تحقیقات پلیس از متهم ادامه دارد.