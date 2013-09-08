تامین اجتماعی برای اجرای بیمه 10 ساله کمبود منابع دارد

سید حسن اعتماد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اجرای قانونی که مجلس به تازگی در مورد پرداخت مستمری به افرادی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، تصویب کرده افزود: با توجه به وضعیت فعلی سازمان، تامین اجتماعی برای اجرای این قانون با مشکل اعتباری مواجه خواهد شد.

نمایندگان مجلس اواخر هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات کرد. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: البته این طرح بازنشستگی 10 ساله به دلیل دو فوریتی بودن برای اجرایی شدن نیاز به تائید شورای نگهبان دارد که باید منتظر نظر این نهاد بمانیم.

اعتماد زاده با اشاره به اینکه تامین اجتماعی آنقدر اعتبار ندارد که بخواهد اینچنین طرحها را اجرایی کند،گفت: تصویب این گونه طرحها باعث می شود که تامین اجتماعی با توجه به محدودیت منابع برای اجرای آن از سایر خدمات خود برای بیمه شدگان کم بگذارد تا بتواند به این مسائل بپردازد.

به گفته وی، کمبود منابع در تامین اجتماعی مساله جدی است بطوریکه مدیرعامل سازمان نیز این موضوع را مطرح کرده و چنانچه کمبود منابع حل نشود باعث می شود کیفیت خدمات تامین اجتماعی پایین تر بیاید و هم اجرای برنامه ها به تعویق بیافتد.