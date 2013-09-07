ساخت مجسمه های مشاهیر توسط هنرمندان البرزی در نمایشگاه گل و گیاه

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 4 تن از اساتید برجسته مجسمه ساز کرجی از روز گذشته به طور زنده اقدام به ساخت مجسمه های مشاهیر کرده اند و مردمی که برای بازدید از نمایشگاه می آیند با عبور از کنار این کارگاه به تماشای هنر هنرمندان می نشینند .

وی در ادامه اظهار داشت: تشکیل این کارگاهها با استقبال مردم رو به رو شده است و هم اکنون نیز مردم در کارگاهها در کنار هنرمندان حضور دارند.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی تاکید کرد: اجرای زنده مجسمه سازی در نمایشگاه گل و گیاه می تواند زمینه ساز ترویج هنر مجسمه سازی در کرج باشد.

صدرایی با اشاره به اینکه برای اولین بار این کارگاهها برگزار شده افزود: این فعالیت می تواند سرآغازی برای همکاری مستمر سازمان زیباسازی و سازمان پارکها و فضای سبز باشد.