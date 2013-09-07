  1. استانها
  2. البرز
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

صدرایی به مهر خبر داد/

ساخت مجسمه های مشاهیر توسط هنرمندان البرزی در نمایشگاه گل و گیاه

ساخت مجسمه های مشاهیر توسط هنرمندان البرزی در نمایشگاه گل و گیاه

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری کرج گفت: از روز گذشته در نمایشگاه گل گیاه اساتید مجسمه ساز کرجی در کارگاه هایی به صورت زنده مجسمه مشاهیر را می سازند.

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 4 تن از اساتید برجسته مجسمه ساز کرجی از روز گذشته به طور زنده اقدام به ساخت مجسمه های مشاهیر کرده اند و مردمی که برای بازدید از نمایشگاه می آیند با عبور از کنار این کارگاه به تماشای هنر هنرمندان می نشینند .

وی در ادامه اظهار داشت: تشکیل این کارگاهها با استقبال مردم رو به رو شده است و هم اکنون نیز مردم در کارگاهها در کنار هنرمندان حضور دارند.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی تاکید کرد: اجرای زنده مجسمه سازی در نمایشگاه گل و گیاه می تواند زمینه ساز ترویج هنر مجسمه سازی در کرج باشد.

صدرایی با اشاره به اینکه برای اولین بار این کارگاهها برگزار شده افزود: این فعالیت می تواند سرآغازی برای همکاری مستمر سازمان زیباسازی و سازمان پارکها و فضای سبز باشد.

کد مطلب 2130464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها