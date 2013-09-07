هدف جنگ افروزان در سوریه صیانت از امنیت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در این دیدار با تشریح آخرین تحولات منطقه و اقدامات جنگ افروزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه هدف اساسی جنگ افروزان را صیانت از امنیت رژیم صهیونیستی دانست.



رکن آبادی با اشاره به مخالفت گسترده افکار عمومی جهانی و اکثریت دولتها با هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه بر اهمیت جایگاه رهبران مذهبی بمنظور روشنگری افکار عمومی در راستای حمایت از مسائل حق طلبانه در جهان بویژه مسئله سوریه و ضرورت مخالفت با توسل به زور علیه این کشور تاکیدکرد.



رهبر ارامنه با اشاره به اینکه ارامنه منطقه نیز در تحولات اخیر با ناامنی و مشکلات فراوانی مواجه شده اند بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در جهت جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه تاکید کرد.



جاثلیق آرام اول با اشاره به پیوندهای تاریخی جامعه ارامنه باایران اظهار داشت: جامعه ارامنه در راستای پیشبرد اهداف متعالی و بقراری صلح و جلوگیری از آتش افروزی جنگ طلبان از هیچگونه کوششی فرو گذاری نخواهد کرد.