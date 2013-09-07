لزوم تبیین سبك زندگی رضوی با ابزارهای نوين و كارآمد برای جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام گلميرزاده معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبليغات اسلامی گيلان با اشاره به حضور كاروان زير سايه خورشيد متشكل از خدام حرم امام رضا علیه‏ السلام در استان گيلان، اظهار كرد: حضور خادمان حرم امام رضا علیه‏ السلام در استان‌ ها پيام های معنوی بسياری را به دنبال دارد.

وی با بيان اينكه پيام‌ های معنوی حضور خدام حرم امام رضا علیه‏ السلام بايد به درستی ابلاغ شود، افزود: دستورالعمل‌ های درست زندگی به واسطه گفتار و رفتار امام رضا علیه‏ السلام در احاديث به جا مانده از آن حضرت برای مردم بازگو شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبليغات اسلامی گيلان با بيان اينكه ترويج و نهادينه‌ سازی فرهنگ رضوی تحول در همه ابعاد را به دنبال دارد، تصريح كرد: اصول امام رضا علیه‏ السلام به عنوان سبك زندگی رضوی مقتضای زمانی ندارد و در هر زمان و دوره‌ای كاربرد خاص خودش را دارا است.

حجت‌ الاسلام گلميرزاده با اشاره به اينكه پيام‌های معنوی خدام حرم امام رضا علیه‏ السلام تنها به پخش نذورات و تبركات محدود نشود، گفت: حضور خدام نبايد جنبه تشريفاتی داشته باشد، بلكه الگوهای درست زندگی و رفتاری ايشان برای ديگران بازگو و تبيين شود.

وی با بيان اينكه بايد سبك زندگی رضوی را به طور كامل به جوانان بشناسانيم، عنوان كرد: هدايت و راهبری معنوی جوانان به سمت معنويات و الگوهای دينی بايد مورد توجه قرار گيرد؛ لذا مباحث معرفتی و دينی به صورت علمی و كاملا ريشه‌ای با ابزارهای نوين و كارآمد برای جوانان تبيين شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبليغات اسلامی گيلان دهه كرامت را فرصتی مغتنم برای اشاعه فرهنگ رضوی دانست و يادآور شد: در ايام پربركت دهه كرامت كه از ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و با ولادت امام رضا علیه‏ السلام خاتمه می‌ يابد به راحتی می‌توان حال و هوای معنوی و عطر دل‌انگيز امام رضا علیه‏ السلام را استشمام كرد.

حجت‌الاسلام گلميرزاده امام رضا علیه‏ السلام را الگوی بارز در ظلم‌ستيزی سياسی دانست و ادامه داد: فرهنگ ارزشمند رضوی دارای مؤلفه‌های پربار مختلفی است كه بايد از ظرفيت‏های مردمی در ترويج اين فرهنگ ارزشمند به طور كامل بهره گرفته شود.

وی با بيان اينكه مفاهيم سازنده دهه كرامت يادآور بسياری از مطالب عالی و ارزشمند است، اضافه كرد: ترويج و تعميق معارف اهل بيت علیه‏ السلام به خصوص معارف و سيره رضوی در برنامه‌های مختلف دهه كرامت مورد توجه قرار گيرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبليغات اسلامی گيلان راه و روش زندگی ائمه معصومين علیه‏ السلام را راه سعادت و نجات بشريت دانست و افزود: آموزه‌های دينی و ارزش‌های اسلامی به عنوان الگوی مردم و خصوصا نسل جوان قرار گيرد.

راهیابی دو فيلم شبکه باران به دو جشنواره بين المللي

محسن نصرپور مدیرکل صداوسیمای گیلان گفت: دو فیلم ساخته شده سیمای مرکزگیلان به دو جشنواره بین المللی راه یافتند.

مدیرکل صداوسیمای گیلان با بیان اینکه تله فیلم " شعله در باد " تولید سیمای مرکز گیلان به جشنواره بین المللی فیلم چین راه یافت، افزود: فیلم " شعله در باد " به کارگردانی فرهاد مهرانفر به سرگذشت تعدادی از دختران روستایی میپردازد که در مدرسه شبانه روزی تحصیل می کنند. این جشنواره قرار است از دوم مهرماه برگزار شود.

نصرپور، مستند " دیلمان بهشت نیاکان " را دیگر فیلم راه یافته شبکه باران به جشنواره بلگراد عنوان کرد و افزود: جشنواره بین المللی قوم شناسی بلگراد قرار است اواسط مهرماه برگزار شود.

وی این موفقیت ها را مرهون تلاش ها و پشتکار همکاران رسانه ملی در استان و هنرمندان گیلانی عنوان کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی توانست در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی سربلند باشد

حجت الاسلام حسن ملک محمدی معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تقدیر از مردم همیشه در صحنه آستانه اشرفیه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با داشتن افزون بر 450 واحد و مرکز آموزشی و دو میلیون دانشجو یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی جهان است.

ملک محمدی هدف از حضور خود در استان گیلان را همراهی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری مجلس شورای اسلامی برای بازدید از مراکز آموزش عالی استان دانست و گفت: بازدید از مراکز آموزش عالی استان گیلان و نشست مشترک با اعضای دانشگاه‌ها را از جمله برنامه‌های این سفر است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن شکر نعمت های خداوندی گفت: خدا را شاکریم تا به ما توفیق خدمت در سنگر علم و دانش عنایت فرمود.

ملک محمدی همچنین ادامه داد: امروز دانشگاه آزاد اسلامی توانسته در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی در سطح کشور و در بین کشور های منطقه مطرح باشد مانند کسب رتبه اولی پژوهش در کشور در سال 2012 و کسب رتبه دوم در بین کشور های منطقه و کسب متوالی مقامهای اولی در بحث اقامه نمازمی تواند بعنوان حرکتهای علمی و فرهنگی مطرح باشد.

وی در قسمت دیگری از سخنرانی خود گفت: تحولات اخير در كشورهاي مصر و سوريه به مهمترين مسائل منطقه تبديل شده است.

ملک محمدی در ادامه با اشاره به اينكه حمله نظامي به سوريه براي خود آمريكا فاجعه بار خواهد بود، افزود: اگر حمله اي از سوي آمريكا انجام شود به هيچ وجه خود آمريكا تمام كننده جنگ نخواهد بود و به يقين در اين بين شكست مفتضحانه اي را خواهد خورد، یعنی حمله آمریکا به سوریه برابر است با نابودی اسرائیل.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین بيان داشت: مسلمانان بايد بتوانند با تشخيص درست واقعيت ها توطئه هاي دشمنان را شناسايي كنند چراكه دشمنان از بيداري اسلامي حاكم در جهان به هراس افتاده اند.

وی کاهش 17 درصدی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید را خدمتی دیگر به خانواده بزرگ این دانشگاه و دانشجویان دانست و بیان کرد: با توجه به مصوبه افزایش 20 درصدی شهریه های دانشجویی بنا به دستور رئیس دانشگاه ، سه درصد افزایش شهریه جهت دانشجویان ورودی جدید پیش بینی شد درهمین راستا دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای اقتصاد مقاومتی الگو است و کاهش شهریه در کیفیت آموزشی تاثیری نخواهد داشت.

ملک محمدی تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را در استان گیلان افزون بر 43 هزار نفر خواند و اذعان داشت: در منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی افزون بر 34 هزار نفر دانشجو و افزون بر 118 هزار نفر دانش آموخته دارد.