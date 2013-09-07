هتل آنای ارومیه آماده بهره برداری شد/آذربایجان غربی میزبان گردشگران تابستانی

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مراحل اجرايي هتل آنا در حال حاضر از 90 درصد پيشرفت اجرايي برخوردار است و در 28 هزار متر مربع زيربنا در 21 طبقه احداث مي شود.

وی با بیان اینکه احداث هتل پنج ستاره آنا ظرفیت جدیدی را در حوزه گردشگري و توسعه صنعت توريسم ایجاد می کند اظهارداشت: وجود هتل و اقامتگاه های مناسب نقش بسیار مهمی در جذب توریست و گردشگر به ویژه در استانهای مرزی بر عهده دارد.

امامی در ادامه با بیان اینکه توسعه زيرساخت هاي گردشگري نظير هتل ها و مجموعه هاي اقامتي در آذربايجان غربي موجب شتاب در حرکت توسعه استان می شود گفت: هم اکنون 30 هتل، 51 مهمانپذیر، 52 رستوران بین راهی به همراه 53 دفتر خدمات مسافرتی در این استان فعالیت می کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای استان در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همه ساله پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی که تابستانها این میزان به اوج خود می رسد.

امامی با بیان اینکه در حال تمامی هتل ها و مراکز خدماتی این استان با 100 درصد ظرفیت موجود آماده استقبال و پذیرایی از مسافران و گردشگران تابستانی هستند گفت: هتل ها و مراکز اقامتی با بیش از 10 الی 15 درصد تخفیف به مسافران خدمات ارائه می دهند.

آذربايجان غربي داراي ۱۴۷۰ بنا، تپه و محوطه تاريخي است كه سالانه گردشگران بسياري را به سوي خود جلب مي كند.

آذربايجان غربي 2.5 د‎رصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌ دهد و با كشورهاي تركيه، عراق و جمهوري خودمختار نخجوان حدود يك هزار كيلومتر به طول مرز مشترك دارد.

دشتهاي سرسبز، درياچه آبي، باغهاي زيباي سيب، انگورستانهاي وسيع، جنگلهاي افرا، كوههاي پوشيده از چشم‌ اندازهاي طبيعي همه جلوه‌هايي هستند كه استان آذربايجان غربي را به سرزميني با خاطره‌هاي فراموش ناشدني براي مسافران اين سرزمين مبدل مي ‌سازد.